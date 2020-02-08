ختام رائع للجولة الثانية من كأس الجوجيتسو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت الجولة الثانية من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو وسط أجواء حماسية من المنافسات قدمها لاعبو مختلف أندية الدولة بنظام الحزام المفتوح ضمن فئتي الناشئين تحت 18 عاماًَ، والرجال فوق 18 عاماً.

حضر الجولة الثانية من البطولة والتي أقيمت في نادي الحصن الترفيهي بمدينة الرويس برعاية شركة أبوظبي الوطنية للبترول، أدنوك «شريك الطاقة»، محمد سالم الظاهري نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وخالد علي الحوسني نائب رئيس إدارة الخدمات في شركة أبوظبي الوطنية للبترول أدنوك.

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وشهدت المنافسات حضوراً جماهيرياً كبيراً، ونجحت أندية بني ياس والعين والوحدة في التأهل للجولة الثالثة من البطولة بعد تألق لافت للاعبين ليحجزوا لهم موعدا في 7 مارس/‏ آذار 2020 للظفر بأغلى الألقاب.

وتوجه عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي بالشكر والتقدير لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" على استضافة الجولة الثانية، كما توجه بالشكر إلى القائمين على التنظيم الذين بذلوا جهوداً كبيرة في أول بطولة تقام خارج الصالات بالإمارات، مؤكدا ان تلك التجربة قد نجحت بكل المقاييس وأن الاتحاد بصدد تنظيم بطولة دولية بالرويس في الموسم المقبل.

وأكد محمد سالم الظاهري أن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو تمثل حجر الأساس لأجندة الاتحاد المحلية واستراتيجيته الهادفة إلى تعزيز تبني رياضة الجوجيتسو بين جميع أطياف المجتمع.