تألق جزائري في الطاولة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج نادي الجمعية الرياضية النسوية الجزائري بذهبية منافسات الزوجي في مسابقة كرة الطاولة التي أقيمت في صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وعزز الفريق الجزائري حصيلته من الميداليات بذهبية، إضافة إلى الفضية التي نالها في منافسات الفرق، فيما حل نادي الفتاة الرياضي الكويتي ثانياً، بعد أن حقق برونزية الفرق، وجاء نادي زناتة الشلالات بالمحمدية المغربي ثالثاً، بينما حل في المرتبة الرابعة فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة.

وخدمت القرعة فريق الجمعية الرياضية النسوية الجزائري بالتأهل دون لعب إلى دور الثمانية الذي خاض خلاله مواجهة من العيار الثقيل أمام ثنائي نادي عالي البحريني.

وفاز الزوجي المكون من كاتية كساسي ومليسة ناصري على كل من مريم عبدالله العالي وشقيقتها فاطمة عبدالله العالي بنتيجة 3-1، وجمعت مباراة نصف النهائي كاتية كساسي ومليسة ناصري أمام زوجي نادي الشارقة الرياضي للمرأة نورة حسن المازمي وميساء نادر محمد، وحققت لاعبات الجزائر الفوز 3-0. وفي النهائي التقى الجمعية الرياضية النسوية الجزائري في النهائي مع زوجي نادي الفتاة الرياضي الكويتي المكون من منوة ماجد الشمري ومريم سليمان، وفاز الزوجي الجزائري كاتية كساسي ومليسة ناصري 3-0 عن جدارة وتوج باللقب.

وعلى صعيد مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، فاز نادي زناتة الشلالات المحمدية المغربي على نادي الشارقة الرياضي للمرأة، بعدما تفوقت كل من إيناس أوطولا وديانا لوها على نورة حسن المازمي وميساء نادي محمد بنتيجة 3-1.