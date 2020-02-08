شكرا لقرائتكم خبر عن جولة دراجات لحمدان بن محمد وطحنون بن زايد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على «إنستجرام»، مجموعة صور لسموه تجمعه مع سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وهما يقومان بركوب الدراجات الهوائية مع الأصدقاء على مسار الشيخ طحنون بن زايد للدراجات للهوائية في دبي.

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