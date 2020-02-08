منافسات مثيرة في كأس حاكم الشارقة لقفز الحواجز



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز الفارس الإيرلندي شين برين بالفرس «إفيتا» فوزاً من الوزن الثقيل في أولى منافسات بطولة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز من فئة الخمس نجوم، برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، بمواصفات المرحلتين، على حواجز ارتفاعها 145سم، جرت على ميدان الصالة المغطاة، بمشاركة 41 فارساً وفارسة، نجح منهم 11 فارساً في إكمال المرحلتين من دون خطأ، وبفارق الزمن فاز الإيرلندي برين بعد إكمال المرحلة الثانية في 24.88 ثانية.

وحاز المصري عبدالقادر سعيد بالفرس «أربيغ دو رو» على أولى البطاقات المؤهلة لمنافسة جائزة لونجين الكبرى (خمس نجوم)، والتي تتضمن الجولة الأخيرة في بطولات الدوري العربي التأهيلي لكأس العالم لقفز الحواجز في لاس فيجاس الأمريكية، وجاءت المنافسة بمواصفات الجولة الواحدة، وصمم مسارها بحواجز ارتفاعها 150 سم، شارك بها 73 فارساً وفارسة، وشهدت تنافساً قوياً بين المشاركين، وأسفرت عن إكمال 28 فارساً للجولة من دون خطأ، وبفارق التوقيت فاز الفارس عبدالقادر سعيد وأكمل الجولة في زمن بلغ (56.06) ثانية، كسر به أفضل الأزمنة المسجلة، وشكل به ضغطاً على المشاركين بعده.

وعلى الميدان الخارجي أقيم شوط تجميع النقاط مع (الجوكر) من فئة النجمتين وبرعاية مجلس الشارقة الرياضي، وصُمِّم مساره ب10 حواجز ارتفاعها 125سم باستثناء الحاجز الجوكر عند الارتفاع 135سم وبنقاطه المضاعفة 20 نقطة، وشارك به 73 فارساً وجمع 16 فارساً كامل النقاط 65 نقطة، ونال جائزة المركز الأول الفارس السوري ليث علي على صهوة الفرس «أيام كوايت برايت» وأنهى مهمة جمع كامل النقاط في زمن بلغ 45.09 ثانية.