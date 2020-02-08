شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات يهزم الحمرية.. وتعادل الذيد ودبا الفجيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

عزز فريق الإمارات صدارته بفوزه على مضيفه الحمرية 2-1 خلال اللقاء الذي جمعهما أمس، على ملعب الأخير في انطلاق مواجهات دور الإياب لدوري الدرجة الأولى (الهواة). وسجل للفائز البرازيلي ديجو داسيلفا في الدقيقة 66، وسبيل غازي في الدقيقة 87، فيما أحرز البرازيلي ليوان سانتوس هدف الحمرية الوحيد في الدقيقة 95.

ورفع الإمارات رصيده إلى 27 نقطة في المركز الأول، فيما بقي الحمرية بنقاطه ال19 السابقة في المركز الثالث، وأدار المباراة الحكم زايد العولقي وأشهر البطاقة الحمراء للاعب الإمارات عبدالله موسى بسبب الخشونة.

وعلى ملعب الذيد كان التعادل 1-1 من نصيب أصحاب الأرض ودبا الفجيرة. وبكر الذيد بالتسجيل عن طريق البرازيلي ديوناتا ماشادو في الدقيقة 23، فيما أدرك مواطنه فينيكيوس سيلفا التعادل لدبا في الدقيقة 43. وبهذه النتيجة يصبح دبا الفجيرة برصيد 18 نقطة في المركز الرابع والذيد برصيد 11 نقطة، وأدار المباراة الحكم خالد ناجم.

قواسم مشتركة

وتختتم الجولة الأولى مساء اليوم، حيث يلتقي العربي مع مصفوت في الخامسة والربع، فيما يحل البطائح ضيفاً على مسافي في الخامسة والربع أيضاً، ويستقبل مسافي فريق دبا الحصن في الخامسة والثلث.

وفي ملعب العربي يتواجه صاحب الأرض ومصفوت، وهي مباراة بين فريقين تجمعهما قواسم مشتركة كثيرة، فكلاهما لديه 12 نقطة، وكلاهما خسر آخر جولة1 5، وكلاهما بدأ الدوري بقوة ثم تراجع، ويرغبان في إنهاء الموسم في مركز جيد. وسيحاول العربي استغلال مواجهة اليوم للوصول إلى 15نقطة، وينتظر أن تشهد مباراة اليوم مشاركة اللاعب بكاري كونيه، بعد أن تم التعاقد معه مؤخراً بديلاً للكرواتي إيجور.

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وعلى الجانب الآخر، يتطلع مصفوت إلى عودة قوية بعد خسارتين متتاليتين، حيث خسر من الإمارات 1-3 وأمام الحمرية بخمسة أهداف لواحد، وكان تعادل مع البطائح قبل جولتين. ويبدو فريق المدرب عبد الغني نوح حريصاً على العودة إلى النتائج الجيدة، وقد تكون مباراة اليوم فرصة سانحة لتحقيق هدفه باعتبار أن المنافس ليس من الفرق المرشحة للصعود وليس من فرق المقدمة.

وفي ملعب مسافي يحل دبا الحصن ضيفاً ثقيلاً على فريق المدرب جمال الحساني، وتبدو المباراة أكثر أهمية للضيوف، فدبا الحصن يحتل المركز الثاني في الترتيب برصيد 24 نقطة وهو مرشح بقوة للصعود، بعد أن أقنع المتابعين للمنافسة بأدائه ونتائجه، ويأمل أن يستمر من خلال مباراة اليوم في حصد النقاط والانتصارات وقد فاز في آخر جولة على الذيد.

ويعتبر الحصن من أكثر الفرق استقراراً من ناحية النتائج والأداء والعناصر والجهاز الفني، فهو لم يُجر تغييرات كبيرة على فريقه، وفي الميركاتو الأخير أضاف لاعبين فقط، وسيكون الحصن مرشحاً للفوز في لقاء اليوم بحكم الفوارق والدوافع والإمكانات، لكن على الحصن أن يضع في اعتباره تطور فريق مسافي ونتيجتيه الإيجابيتين في القسم الثاني، فقد فاز على العربي في الجولة الأولى وتعادل مع التعاون في الثانية، ويتوقع أن تشهد تشكيلته مشاركة اللاعب مالك الشحي الذي تم التعاقد معه في اليوم الأخير للميركاتو بعد أن فسخ عقده بالتراضي مع نادي العروبة.

أما مسافي فيريد ترجمة التطور والطفرة في الأداء، إلى فوز على فريق مرشح للصعود. وفي حال كسب المضيف جولة اليوم فسيؤكد للجميع أن مسافي الدور الثاني يختلف عن فريق الدور الأول الذي لم يحصل خلاله على أي نقطة، فيما نال 4 نقاط في جولتين فقط في الدور الثاني.

وفي شعم يستقبل التعاون فريق البطائح، وهي مباراة تبدو غير متكافئة على الورق لكن لقاء الدور الأول الذي فاز فيه البطائح بصعوبة بالغة، يؤكد أنها لن تكون كذلك، فالمضيف في المركز الأخير برصيد نقطة وبقي الفريق الوحيد الذي لم يحقق الفوز في البطولة.

وتعادل التعاون في آخر جولة مع مسافي، وهي نتيجة لم تخدمه، فيما يأمل أن تكون نتيجة اليوم أفضل، وسيتبع المدرب طارق الحيري أسلوباً متوازناً في المواجهة مع إغلاق المساحات ومراقبة العناصر المؤثرة في الفريق الضيف.

أما البطائح فهو بحاجة إلى فوز جديد يعزز حظوظه في المنافسة على الصعود، ويمتلك 16نقطة في المركز الخامس ويستهدف بلوغ النقطة 19، وستكون مواجهة اليوم طريقاً لاتجاه واحد. ففوز البطائح يبقيه في صلب المنافسة على بطاقتي الترشح، بينما الخسارة تضعف آماله، وسيخوض المدرب طارق السيد اللقاء بطريقة هجومية مستفيداً من وجود لاعبين مثل وندرسون واليكسندر وأحمد جلال في المقدمة.