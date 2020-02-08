شكرا لقرائتكم خبر عن الريال وبرشلونة يودعان في ليلة واحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضرب طرفا إقليم الباسك ريال سوسييداد وأتلتيك بلباو بقوة في الدور ربع النهائي، بإقصائهما عملاقي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة من الدور ربع النهائي من مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم، ألحق سوسييداد بريال مدريد خسارة صادمة 3-4 في معقله على ملعب سانتياغو برنابيو، قبل أن يحذو حذوه أتلتيك بلباو بفوز قاتل على برشلونة، بهدف سجله إيناكي وليامس، في الوقت بدل الضائع، ليودع الريال وبرشلونة في ليلة واحدة للمرة الأولى منذ 65 عاماً، وتحديداً منذ 1955، عندما خرجا على يد إشبيلية وبلباو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الريال وبرشلونة يودعان في ليلة واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.