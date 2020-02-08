مطر الطاير يتوج أبطال دبي «للرجل الحديدي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، الفائزين بمنافسات النسخة الخامسة من بطولة دبي للرجل الحديدي (أيرون مان) التي أقيمت على شاطئ أم سقيم في شارع جميرا، وفي شارع القدرة وصولاً إلى منطقة محمية المرموم بمشاركة أكثر من 2600 رياضي ورياضية، يمثلون أكثر من 110، من بينهم أصحاب الهمم الذين حضر أكثر من 1700 منهم من خارج الدولة. وحضر التتويج سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام للمجلس، وأحمد الحاج مدير البطولة، وأسماء الجناحي الأمينة العامة المساعدة لجمعية الإمارات للترايثلون.

وفاز البلجيكي بارت أرناوتس لأول مرة بلقب الرجال، بعد أن قطع المسافة البالغة 113 كيلومتراً في ثلاث مسابقات هي السباحة لمسافة 1.9 كيلومتر، والدراجات الهوائية لمسافة 90 كيلومتراً، والجري لمسافة 21.1 كيلومتر، في 3 ساعات و33 دقيقة، و45 ثانية، فيما حل مواطنه بيتر هيميرك ثانياً، والبريطاني أدم بودين ثالثاً. وبالنسبة للسيدات فازت السويسرية إموجين سيموندز باللقب، بعد أن قطعت نفس المسافة في 3 ساعات و58 دقيقة، و37 ثانية.

وأشاد مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي بالبطولة التي تعد واحدة من 70 بطولة وفعالية رياضية يتم تنظيمها في دبي خلال فبراير/شباط الجاري.

وأضاف: «ارتفاع أعداد المشاركين إلى أكثر من 2600 رياضي من مختلف الأعمار والجنسيات، وحضور أكثر من 1700 مشارك من خارج الدولة رفقة عائلاتهم، يؤكد مكانة دبي على خارطة الرياضة العالمية، ونمو قطاع السياحة الرياضية، بفضل توفر المنشآت السياحية المميزة وتطور قطاعات النقل والاتصالات، ونمو الوعي بممارسة الرياضة الذي جعل من دبي مدينة رياضية عالمية بامتياز». وكان سعيد حارب قد أعطى إشارة انطلاق المنافسات التي بدأت في الساعة السابعة صباحاً، واحتشد الجمهور بأعداد كبيرة لمتابعة منافسات البطولة التي عُرضت فيها أحدث معدات ممارسة رياضة الترايثلون، والملابس الرياضية، والمنتجات التي تحمل شعار البطولة، إضافة إلى منطقة المطاعم. وضمت القرية أيضاً العديد من المرافق المخصصة لتسجيل الرياضيين وخيمة الخدمات الطبية وخيمة التدليك، وخيمة فحص المنشطات، كما وضعت اللجنة المنظمة أسماء كافة المتسابقين على حائط، حتى يستطيع الجمهور مطالعتها.