سوق دبي الحرة تمدد رعاية ديربي أيرلندا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت سوق دبي الحرة أنها مددت رعايتها لمهرجان ديربي أيرلندا للخيول لمدة عامين آخرين، ووافقت على رعاية خمسة أشواط إضافية، لتستفيد جميعها من الزيادة الكبيرة في جوائز الحدث المالية، وتعد السوق الحرة الراعي الرسمي لسباق أيرلندا كلاسيك الرئيسي منذ 2008.

وتقام سباقات سوق دبي الحرة لديربي أيرلندا هذا العام خلال عطلة نهاية الأسبوع، الموافق 26 و27 و28 يونيو/‏ حزيران، ويقدم الحدث لعشاق الفروسية أقوى سباقات الخيل العالمية، وفعاليات ترفيهية متنوعة.

وفي تطور جديد، ستخصص قرية سوق دبي الحرة الواقعة في حديقة كورا الجديدة، منطقة ترفيهية بالقرب من حلقة استعراض الخيول، وستزخر على مدى الأيام الثلاثة للحدث، بالعديد من منافذ الأطعمة والمشروبات، وببرامج مملوءة بالتسلية والترفيه.