شكرا لقرائتكم خبر عن فوز البطائح والحصن على النصر والحمرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
فاز البطائح على ضيفه النصر 3-2 ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر من دوري الإمارات لكرة قدم الصالات، سجل للبطائح المغربي نوفل الطائي «هدفين»، والبرازيلي يوري كارفالهو، وسجل للنصر محمد عبيد «هدفين».
ونجا فريق دبا الحصن من مطب الحمرية في المباراة التي تقدم فيها الفريق الحصناوي 3-1 وأدرك الحمرية صاحب الأرض التعادل 3-3 قبل النهاية بدقيقتين، لكن وائل محمد خميس نجح في تسجيل هدف الترجيح قبل النهائية بخمس ثوان مهدياً فريقه أصعب انتصار.
سجل للحصن عبدالله سيف «هدفين» ووليد عبيد، وللحمرية أندرسون ألميدا وأحمد بشر وماثيو كالكيستو.
رفع البطائح رصيده إلى 24 نقطة بفارق الأهداف عن دبا الحصن، وتجمد رصيد النصر عند 20 نقطة والحمرية عند 4 نقاط.
وكان النصر احتج على التحكيم بخصوص عدم احتساب هدف سجله محمد عبيد بعدما أكمل لاعبو البطائح احتفالهم بهدف السبق عادوا إلى مواقعهم، وقبل أن يطلق الحكم علي حسن الصافرة استأنف لاعبو العميد اللعب وسدد محمد عبيد من وسط الملعب مسجلاً في شباك الحارس طاهر ناصر، لكن الحكم لم يحتسبه.
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