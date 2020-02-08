صدارة مستحقة لآنسات نادي أبوظبي للدراجات الهوائية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل فريق نادي أبوظبي للدراجات الهوائية صدارته بجدارة لدوري الإمارات للدراجات الهوائية لفئة الناشئات برصيد 74 نقطة، وبفارق كبير عن النصر صاحب المركز الثاني الذي لديه 58 نقطة فقط، ويعول مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات الهوائية برئاسة مطر سهيل اليبهوني، الكثير من الآمال على قطاع الآنسات بمختلف مراحله السنية هذا الموسم، واحتلال صدارة مختلف البطولات والسباقات واعتلاء منصات التتويج المختلفة والحصول على درع التفوق العام لهذا الموسم، وذلك في ظل الدعم الكبير المقدم من قبل مجلس أبوظبي الرياضي، والاهتمام المميز من قبل مجلس إدارة النادي، وبفضل الجهود المبذولة من قبل الجهاز الفني بقيادة عبدالله سويدان، مدير التدريب والتطوير في النادي، والمدربة الشابة سناء المرداسي، والفني جمال زرواطي، ومعاونيهم من أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية في النادي.

وأشارت المدربة سناء المرداسي، إلى أن نادي أبوظبي للدراجات الهوائية، استهدف منذ انطلاق الموسم الحالي، تحقيق أفضل النتائج والمنافسة بقوة على كل الألقاب، وحسم درع التفوق العام لفئة الآنسات في نهاية الموسم، وذلك من خلال صدارته لبطولة الفرقي ضد الساعة، والفردي ضد الساعة، والفردي العام.

واعتبرت ذلك تتويجاً لجهود النادي ومتابعة مسؤوليه وفي مقدمتهم المدير التنفيذي للنادي النخيرة الخييلي، وأضافت: «يضم الفريق حالياً مجموعة من اللاعبات المميزات من صغار السن، وذلك من أجل إعدادهن الإعداد الجيد والاستفادة من قدراتهن لأطول فترة ممكنة وهن: مزنة المرزوقي، ريم الحوسني، مريم علي، ميرة الحوسني، هند المرزوقي، مليحة علي، رناد اليافعي، الجازية الكثيري، افنان حميد، روان حميد، جانا سترودوم، مريم محمد، ماج سميث، والواجنة محمد».

ووعدت المدربة سناء المرداسي، بتحقيق المزيد من الإنجازات خلال السنوات المقبلة، كما وعدت بمزيد من العمل لتكوين قاعدة عريضة وتشكيل فريق واعد من اللاعبات يستطعن تمثيل النادي والمنتخب في الفترة المقبلة.