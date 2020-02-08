الكشف عن تحدي الإمارات للفرق التكتيكية اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعقد اللجنة المنظمة لبطولة تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2020، مؤتمراً صحفياً اليوم بفندق هوليداي إن، في فيستيفال ستي دبي، للكشف عن تفاصيل النسخة الثانية التي ستقام برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية خلال الفترة من 9 إلى 13 فبراير/شباط الجاري.

كما تكشف لجنة التحكيم عن لوائح ونظام البطولة في المسابقات الخمس خلال ورشة العمل التعريفية.

ويقدم النقيب جمال الزعابي رئيس اللجنة التحكيمية من شرطة دبي شرحاً مفصلاً لكل مسابقة، ويعقب الاجتماع الفني مراسم سحب القرعة، والتي يترتب عليها تحديد هوية الفرق التي ستبدأ التحدي في قوائم تضم 54 فريقاً تمثل 30 دولة من مختلف دول العالم، ومن المقرر أن يقوم الملازم ياسر الزرعوني عضو اللجنة الفنية بإدارة مراسم سحب القرعة.