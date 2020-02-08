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النصر يشارك في ثلاث ألعاب

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشارك نادي النصر في ثلاث ألعاب، هي الكاراتيه، والرماية، وتنس الطاولة، ويأتي ذلك في إطار دعم مسيرة البطولة والمشاركة في نجاحها.
وجاءت مشاركة بنات النصر في الدورة بناء على توجيهات عبدالرازق الهاشمي رئيس شركة الألعاب في النادي، وبالتنسيق مع نسرين بنت درويش المشرفة العامة على النسائية في نادي النصر التي رأت ضرورة المشاركة في الحدث الأهم والأكبر على صعيد الرياضة النسائية على المستوى العربي، وأعربت عن أمنياتها بأن تستفيد آنسات النادي المشاركات في الحدث، وتمنت نجاح التظاهرة بالشكل الذي يليق باسم ومكانة نادي سيدات الشارقة المضيف.

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