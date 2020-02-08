«بن بطل» لجودلفين يتألق ويحقق فوزاً مبهراً ببطولة آل مكتوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

قدم جواد جودلفين «بن بطل» بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، أداءً رائعاً في تجربته الأولى على الرمل، عندما اندفع بقوة إلى انتصار كاسح على مسافة 1900 متر بسباق ج2 الجولة الثانية من بطولة التحدي على كأس آل مكتوم، التي شهدها السباق السادس في كرنفال كأس دبي العالمي بمضمار ميدان العالمي، وبلغ مجموع جوائزها 450 ألف دولار.

وانطلق الجواد البالغ من العمر 6 سنوات، والذي سبق له الفوز 3 مرات في الفئة الأولى على العشب، بسلاسة من بوابات الانطلاق بقيادة الفارس كريستوف سوميون، حيث نافس مبكراً على الصدارة قبل أن يستقر ثالثاً بالجهة الخارجية من بين 10 خيول تنافست على اللقب، وانتقل «بن بطل» بقوة عند الاستدارة حول المنعطف، وتقدم مسرعاً ليعتلي الصدارة في آخر 400 متر من نهاية السباق، ثم ما لبث عقب فترة وجيزة أن شقّ هذا الجواد ابن «دباوي» طريقه مبتعداً عن منافسيه، لينفرد بالصدارة قبل أن يريحه الفارس على مشارف خط النهاية؛ ليكسب البطولة الغالية بفارق طولين، مسجلاً فوزه الرائع في زمن 1:56:80 دقيقة.

وجاء في المركز الثاني «ميليتاري» لناصر عسكر بإشراف مصبح المهيري وقيادة كونور بيسلي، واحتل المركز الثالث «جرونكووسكي» لفينكس للتهجين، وخالد بن مشرف بإشراف سالم بن غدير وقيادة مايكل بارزالونا.

وقال المدرب الكبير سعيد بن سرور: «إنه لمن الرائع حقاً أن نرى «بن بطل» يحقق الفوز بهذه السهولة، كريستوف سوميون فارس بطل أحرز لقب كأس دبي العالمي مرتين مع «ثندر سنو»، أخبرته أن يقود «بن بطل» بثقة، وقد أظهر الحصان رفعة مستواه في هذا السباق اليوم».

وأضاف «العالمي»: «نعلم تماماً بأنه حصان مميز بحكم إنجازاته الباهرة على العشب، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اتخذ القرار بإشراكه على الرمل، حتى نرى كيف سيتعامل مع الأرضية التي يختبرها للمرة الأولى، لقد كان قراراً شجاعاً وصائباً من قائد الفريق».

وتابع سعيد بن سرور قائلاً: «يتعين عليك في بعض الأحيان أن تمنح هذه النوعية من الخيول فرصة المشاركة على الرمل، حقق «ثندر سنو» انتصارين على العشب في فرنسا، ثم خاض السباقات على الرمل، وأصبح أول حصان في التاريخ يحرز لقب كأس دبي العالمي مرتين، بعض الخيول تحسن التعامل مع الأرضيتين، ومن حسن الحظ أن «بن بطل» فعل ذلك».

وعن الوجهة المقبلة ل«بن بطل» قال المدرب العالمي: «كنا نرغب في رؤيته يقدم العرض الذي أظهره في هذه الأمسية، وذلك لأهميته المستقبلية بالنظر إلى كأس دبي العالمي المقرر له يوم 28 مارس/آذار المقبل، وسباقات أخرى مقبلة، وسننتظر قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتحديد الوجهة المقبلة للحصان خلال الفترة القادمة».

وكان مضمار ميدان العالمي واصل سباقاته المثيرة، حيث شهد أمس الأول السباق الكرنفالي السادس، والذي تضمن 7 أشواط خُصصت الأشواط للخيول المهجنة الأصيلة، وبلغ مجموع جوائزها مليوناً و380 ألف دولار أمريكي، وشهد السباق تفوقاً لافتاً لخيول الإسطبل الأزرق جودلفين، حيث تمكنت من تحقيق 3 بطولات أبرزها فوز «بن بطل» ببطولة آل مكتوم.

وفي الشوط الثالث قدم المهر «فور لفت» لريدام للسباقات، أداءً رائعاً ليتوج ببطولة الألفي جينيز الإماراتي، بعدما سجل المهر البالغ من العمر ثلاث سنوات الفوز بسباق الفئة الثالثة الذي امتد لمسافة 1600 متر على المسار الرملي، وخصص للمهور عمر 3 سنوات، وبقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب دووج أونيل، فاز «فور لفت» بالبطولة، بعد أن قطع مسافة السباق في زمن بلغ 1:38:43 دقيقة، وبفارق كبير بلغ 1.75 طول.

وكانت المهرة «بيلا فيفر» لإسطبلات جيه، حققت أول انتصارات اليوم لتفوز بالشوط الأول الذي شهد السباق التحضيري لبطولة ميدان كلاسيك، وخُصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1400 متر «حسب عمر ونتائج المشارك»، وبإشراف مايك دي كوك، قاد الفارس دين أونيل «بيلا فيفر» للفوز، بعدما أنهت الشوط لصالحها في زمن قدره 1:23:81 دقيقة، وبفارق رقبة فقط.

وتمكن الجواد «ووفن» لشراكة نيفر ساي داي، من الفوز بالشوط الثاني الذي جرى على المسار العشبي وبلغ مجموع جوائزه 135 ألف دولار، وخُصص للخيول المهجنة على مسافة 1400 متر «تكافؤ»، وقاد الفارس هاري بنتلي الجواد الفائز لقطع مسافة الشوط في زمن قدره 1:23:52 دقيقة، وبفارق رأس، علماً بأن الجواد الفائز يشرف عليه المدرب ديفيد سيمكوك.

وتوج «رسومات» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ببطولة دبي للسرعة في الشوط الرابع، الذي خُصص للخيول المهجنة لمسافة 1200 متر «عشبي»، وشارك به 9 خيول، بلغ مجموع جوائزه 175 ألف دولار، وقطع «رسومات» بإشراف المدرب مصبح المهيري وقيادة الفارس دين أونيل، مسافة الشوط في زمن بلغ 1:09:81 دقيقة، وبفارق طول واحد.

وتوج الجواد «آرت دي فال» لجودلفين بإشراف أبلبي، بكأس الشوط السادس الذي جرى على المسار العشبي لمسافة 1800 متر، وبلغ مجموع جوائزه 135 ألف دولار، بعدما قطع بقيادة الفارس وليام بيوك مسافة الشوط، في زمن بلغ 1:48:77 دقيقة، وبفارق شورت هيد.

وتوجت المهرة «بيوند ريزون» لجودلفين، بالشوط السابع الأخير الذي جري على المسار العشبي لمسافة 1400 متر «تكافؤ»، وبلغ مجموع جوائزه 135 ألف دولار، وقاد الفارس وليام بيوك المهرة البطلة بإشراف أبلبي لقطع مسافة الشوط في زمن قدره 1:23:57 دقيقة وبفارق رقبة.