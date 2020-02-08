شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيموفيتش سيشارك في «ديربي الغضب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشارت تقارير صحفية إيطالية أن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان، سيكون متواجداً في «ديربي الغضب» أمام الجار إنتر ميلان عندما يلتقي الفريقان غداً الأحد ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري الإيطالي. وقال موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، إن إبراهيموفيتش صاحب 38 عاماً تدرب منفرداً وسيكون أساسياً في لقاء الديربي.

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