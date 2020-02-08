ذهب رماية «عربية السيدات» يطوّق أعناق راميات البحرين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية: مسعد عبد الوهاب

توجت راميات البحرين بالميدالية الذهبية للفرق لفئة البندقية 10 أمتار ضغط هوائي، بعد تفوقهن اللافت وحصولهن على 1849 نقطة، في منافسات الرماية التي أقيمت على صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ضمن منافسات النسخة الخامسة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تنظمها المؤسسة حتى الثاني عشر من الشهر الجاري، برعاية حرم صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وذهبت الميدالية الفضية لمصلحة راميات عُمان بحصولهن على 1821.1 نقطة، فيما حلت صاحبات الضيافة لاعبات الإمارات في المركز الثالث وتوّجن بالميدالية البرونزية بحصولهن على 1778.1 نقطة.

مثّلت البحرين في المنافسات الراميات «مروة العامري وصفاء الدوسري وسارة الدوسري»، فيما مثّلت عُمان «أمنية الطارشي ومنال الوهيبي وسهام الحسيني»، ومثلت البلد المضيف الإمارات «مروة محبوب، وعليا النيباري، وشروق آل علي».

وجدّدت راميات البحرين سيطرتهن على منصات التتويج بنجاحهن في خطف جميع ميداليات الرماية في الفردي بندقية 10 متر ضغط هوائي، وحصدن الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، للمسابقة التي أقيمت، أمس، على ميدان صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وأحرزت الرامية البحرينية سارة الدوسري الميدالية الذهبية، لتحل زميلتها مروة العميري ثانية، وتفوز مواطنتها الرامية صفاء الدوسري بالمركز الثالث، فيما حصلت رامية سلطنة عُمان سهام بنت ناصر الحسانية على المركز الثالث مكرر.

وتوّجت الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة رئيسة لجنة الإشراف والمتابعة للدورة، وندى عسكر النقبي نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، والعميد عارف محمد الشامسي المدير العام للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة، ونجلاء عبدالله الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي، فتيات الشارقة للشطرنج الفائزات بالمراكز الأولى.وحسمت طائرة نادي الوصل الإماراتي حامل اللقب المواجهة مع فريق تلدرة السوري بنتيجة 3-1، والتي أقيمت على صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ضمن مواجهات اليوم الرابع لبطولة الكرة الطائرة.

وعلى الصالة نفسها، حجز فريق دي لا سال الأردني بجدارة مقعده في دور الثمانية عقب فوزه على فريق الأهلي البحريني 3-صفر.