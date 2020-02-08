«كونكلوجن» يتوج ببطولة ديرنزتاون في جبل علي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية: محمود شرف



شهد السباق الثامن «أم سقيم»، الذي أقيم أمس بمضمار جبل علي، حضوراً جماهيرياً كبيراً وصل إلى 10 آلاف متفرج، وقد جرى بحضور ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، والمهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، وعبدالله الأنصاري ومسعود صالح عضوَي لجنة سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وفيصل الشعفار العضو المنتدب لمجموعة الشعفار للاستثمار، وممثلي الشركات الراعية، وعدد من الملاك، ونال المدرب ساتيش سيمار نجومية السباق بإحرازه 4 بطولات «سوبر هاتريك» من أصل 7 أشواط.

ونجح الحصان «كونكلوجن» لجالاكسي للسباقات بطلاً لمزارع ديرنزتاون راعي الشوط الرابع والرئيسي عن جدارة، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو، وإشراف المدرب الوطني مصبح المهيري، وتم تتويج الأبطال بواسطة ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وعبدالله الأنصاري ومسعود صالح عضوَي لجنة سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وفاز الحصان «ماجيستيك ثندر» لتتش جولد بالشوط الأول الذي جرى سباقه لمسافة 1950 متراً، برعاية بنك دبي التجاري، بقيادة الفارس تاج أوشي، وإشراف المدرب ساتيش سيمار، وعقب نهاية السباق تم تتويج الفارس والمالك والمدرب من قبل ممثل بنك دبي التجاري راعي الشوط الذي بلغ إجمالي جوائزه 75 ألف درهم.

وفي الشوط الثاني كانت الكلمة المسموعة للحصان «تيلورز رو» لمصعب عبدالقادر الريس بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب الوطني القدير سالم بن غدير، وكان بطل الشوط الثاني ظل محافظاً على المقدمة والصدارة منذ الانطلاقة وحتى النهاية، مما أكسبه تشجيع الجماهير الغفيرة التي ساندته بقوة، وعقب نهاية السباق قام فيصل الشعفار العضو المنتدب لمجموعة الشعفار للاستثمار بتتويج أبطال السباق.

وانتزع الحصان «نيتيف ابييل» لمحمد خليفة البسطي اللقب من فك الحصان «سيلتيك برنس» بعد أن انقض عليه في الأمتار الأخيرة، مهدياً بطولة الشوط الثالث للبسطي بقيادة الفارس آدم ماكلين وإشراف المدرب دووج واتسون، وعقب نهاية السباق قام عبدالحليم برقاوي ممثل الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين راعي الشوط الثالث بتكريم الأبطال.

وحاز الحصان «بليجريمز تريشر» لعيلان المهيري بطولة الشوط الخامس الذي جرى سباقه برعاية بنك الإمارات دبي الوطني، بقيادة الفارس أدري دي فريز وإشراف المدرب ساتيش سيمار الذي حلق بالثنائية، ثم أكمل ساتيش سيمار الهاتريك عبر الحصان «سند ليبيا» لإتش وبي الذي أحرز لقب الشوط السادس بقيادة الفارس ريتشارد مولن، وكان سباق الشوط السادس قد جرى برعاية بنك الإمارات دبي الوطني.

وكان شوط مسك الختام من نصيب الحصان «ميلاندر» لعلي حداد بقيادة الفارس ريتشارد مولن بإشراف المدرب ساتيش سيمار الذي حلق بالسوبر هاتريك، وكان الشوط السابع قد جرى برعاية الساحل للمقاولات.



الصايغ: السباق شهد قمة الإثارة



أشاد ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، بمجريات وتنظيم السباق الثامن في مضمار جبل علي، وقال: «لقد كان السباق مثيراً ومميزاً في كل أشواطه، وأتوجه إلى جميع الفائزين بالتهاني والتبريكات، وأخص بالذكر جالاكسي للسباقات والمدرب مصبح المهيري والفارس أنطونيو فريزو، على الفوز ببطولة مزارع ديرنزتاون في الشوط الرئيسي».



الشعفار: الجمهور فاكهة السباقات

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حرص فيصل الشعفار، ممثل الشعفار للاستثمار، راعي الشوط الثاني، على توجيه التهاني إلى مصعب عبدالقادر الريس مالك بطل الشوط الثاني والمدرب سالم بن غدير وتمنى لهما مزيداً من الانتصارات، وقال: «مجموعة الشعفار من أعرق الشركات الداعمة لمسيرة المضمار الأصفر وسنحافظ على الرعاية، وأشيد بجهود اللجنة المنظمة، خاصة أن جماهير المضمار هي فاكهة السباقات».



باكستاني يكسب السيارة الثامنة



فاز الباكستاني حبيب الله، بالسيارة الثامنة في مضمار جبل علي أمس، وفي جوائز الترشيحات لم يحقق أحد الفوز بالعلامة الكاملة، وأفضل نتيجة كانت 5 من 7 وأحرزها 12 مرشحاً، ونال كل واحد منهم 1500 درهم، و4 من 7 حققها 141 مرشحاً، تم اختيار 44 منهم ونال كل واحد 500 درهم.



الحلواني يشيد بقوة السباقات



أعرب المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي عن سعادته بظهور خيول جديدة فجرت العديد من المفاجآت، وقال إن قوة السباقات كانت واضحة من خلال الإطاحة بترشيحات الجمهور، مما يضفي على السباقات مزيداً من الإثارة، وتوجه بالشكر إلى جمهور مضمار جبل علي، وكذلك إلى الحضور الكبير من الملاك، وأثنى على دور الشركات الراعية.