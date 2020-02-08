الشارقة يواصل صدارته لدوري السلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس



واصل فريق الشارقة صدارته لدوري رجال السلة بالعلامة الكاملة برصيد 20 نقطة من دون خسارة، عقب فوزه على بني ياس «99-72»، بتصدر المسابقة بفارق نقطة واحدة عن شباب الأهلي، وبفارق نقطتين عن النصر صاحب المركز الثالث، فيما عزز كل من البطائح والوصل مركزيهما الرابع والخامس برصيد 17 و16 نقطة على التوالي، وحافظ بني ياس على المركز السادس برصيد 14 نقطة، بفارق نقطة عن الظفرة الذي جاء في المركز السابع، وجاء الوحدة والجزيرة والعين في المراكز الثلاثة الأخيرة برصيد 12 و11 و10 نقاط على التوالي.

وأسفرت نتائج المرحلة الأولى من دور الإياب التمهيدي عن فوز شباب الأهلي على العين بفارق كبير «129-53»، وفوز النصر على الجزيرة «93-63»، وبالنتيجة نفسها فاز الوصل على الوحدة «93-87»، والبطائح على الظفرة «66-62».