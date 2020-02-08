شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يواصل صدارته لدوري السلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس
واصل فريق الشارقة صدارته لدوري رجال السلة بالعلامة الكاملة برصيد 20 نقطة من دون خسارة، عقب فوزه على بني ياس «99-72»، بتصدر المسابقة بفارق نقطة واحدة عن شباب الأهلي، وبفارق نقطتين عن النصر صاحب المركز الثالث، فيما عزز كل من البطائح والوصل مركزيهما الرابع والخامس برصيد 17 و16 نقطة على التوالي، وحافظ بني ياس على المركز السادس برصيد 14 نقطة، بفارق نقطة عن الظفرة الذي جاء في المركز السابع، وجاء الوحدة والجزيرة والعين في المراكز الثلاثة الأخيرة برصيد 12 و11 و10 نقاط على التوالي.
وأسفرت نتائج المرحلة الأولى من دور الإياب التمهيدي عن فوز شباب الأهلي على العين بفارق كبير «129-53»، وفوز النصر على الجزيرة «93-63»، وبالنتيجة نفسها فاز الوصل على الوحدة «93-87»، والبطائح على الظفرة «66-62».
كانت هذه تفاصيل خبر الشارقة يواصل صدارته لدوري السلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.