شكرا لقرائتكم خبر عن خيمينيز: الوحدة دخل صراع المنافسة.. وعلينا ألا نتوتر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

خرج الوحدة بمكاسب عديدة من فوزه على بني ياس 3- صفر في الجولة 16 من دوري الخليج العربي، وتلقى «العنابي» 3 هدايا سهلت مهمته لحسم نتيجة المباراة منذ شوطها الأول، ليرفع رصيده إلى 29 نقطة ويدخل جدياً في المنافسة على اللقب،حيث لا يبتعد سوى ب7 نقاط عن شباب الأهلي المتصدر.

وحصد أصحاب السعادة ثمار الفوز في المباراة الخامسة توالياً بجمع 15 نقطة وهي أكثر من 14 نقطة كان قد جمعها الفريق خلال 12 جولة بالدور الأول، ليصل المجموع إلى 29 نقطة وضعت الوحدة ضمن أندية المربع الذهبي، كما أن «العنابي» حافظ على نظافة شباكه للمباراة الثانية توالياً، علماً بأنها المرة الثالثة التي لا تستقبل فيها شباكه الأهداف في آخر 4 مباريات.

كما مثل الانتصار المريح على بني ياس دفعة معنوية قوية للوحدة قبل مواجهة ضيفه السعودي، أهلي جدة في استهلالية مباريات الفريقين بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا يوم الاثنين المقبل.

من جهته، أكد الإسباني مانويل خيمينيز مدرب الوحدة أهمية الفوز، مبيناً أنه جاء بعد انتصار مهم جداً على الفريق الكبير الجزيرة،وجاء بعد 4 انتصارات متوالية وذلك يمثل دافعاً كبيراً قبل خوض مباراة دوري أبطال آسيا أمام الأهلي السعودي.

حرص اللاعبين

وقال خيمينيز إن حرص اللاعبين على التركيز قاد الوحدة لتجاوز فريق قوي مثل بني ياس، الأمر الذي يجعله يشعر بالفخر باللاعبين دون الاكتراث لنتيجة المباراة،موضحاً أن أهمية المباراة جعلته لا يفكر في إراحة عدد كبير من اللاعبين قبل المواجهة الآسيوية، لذلك قرر أن تكون بداية الفريق قوية لتجنب الإرهاق في الشوط الثاني.

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وأشاد المدرب الإسباني بالاحترافية العالية للمهاجم الهداف تيجالي خلال السنوات التي قضاها مع الوحدة ما أهله ليكون مهاجماً من طراز فريد استطاع تحطيم الأرقام في سجلات الهدافين

واعتبر خيمينيز أن قدوم الوحدة من بعيد للتنافس مع فرق المركز الثاني هو نتيجة عمل كبير خلال الفترة الماضية، وقال: علينا ألا نتوتر فالطريق مازال طويلاً في الدوري، فقط علينا أن نرفض الاسترخاء وأن نحاول المنافسة، وعدم المشاركة في كأس رئيس الدولة، وانتهاء كأس الخليج العربي يتيح لنا الفرصة أكثر.

وأشار: الفريق كان يحتاج إلى المساعدة في المرحلة الأولى والآن وجدها في القادمين الجدد ولن نتجاهل ما قامت به المجموعة الشابة في شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول.

من ناحيته أشار الألماني وينفريد شايفر مدرب بني ياس إلى افتقاد فريقه للتنظيم داخل الملعب، بسبب غياب فواز عوانة قائد الفريق، مبيناً أن عامر مبارك ومن كان يلعب بجانبه لم يقوموا بما كان يقدمه فواز،واصفًا ثلاثية الوحدة في شباك السماوي بهدايا «الكريسماس»ولكنها في شهر فبراير/ شباط.

وأوضح أن لاعبي بني ياس كانوا دائماً يمررون الكرة إلى الخلف فيما أن الفوز لا يأتي إلا بدفعها إلى الأمام، لذا يجب تناسي المباراة والتركيز على مباراة شباب الأهلي في الكأس.

وذكر المدرب الألماني أنه لم يذكر أن بيدور كوندي مهاجم سيئ، بل بالعكس هو مهاجم رائع جداً، ولكن طريقته لم تكن تناسب المجموعة الموجودة في الفريق، لذلك رحل إلى شباب الأهلي، وقال: ما هي علاقة وجود مهاجم ممتاز في ظل تقديم الهدايا، وأن كان كوندي موجود لا أظنه سيكون قادراً على تعويض الأهداف الثلاثة.

ونفى شايفر أن يكون التفكير بمواجهة شباب الأهلي في الكأس هو أحد أسباب الخسارة، وكشف أن فواز عوانه كان يرغب بشدة بالمشاركة أمام الوحدة، وقال: في حالة أننا رضخنا لفواز ولعب، كنا سنفقده 5 أسابيع، لأن إصابته عضلية، لذلك فضلنا إراحته لمشاركته في المباراة المقبلة.