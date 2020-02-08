شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يضع صدارة شباب الأهلي في دائرة الخطر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

كسب الجزيرة شباب الأهلي المتصدر في عقر داره، وحقق «فخر أبوظبي» الذي ابتسمت له قمة الجولة 16 من دوري الخليج العربي في الوقت القاتل بهدف عالمي لخلفان مبارك (88) مكاسب أخرى بخلاف الفوز 2 - 1، فهو جرّد «الفرسان» من 3 نقاط هامة قد يندم عليها لاحقاً في سباق الصدارة.

كما أعطى الفوز شحنة معنوية هائلة للاعبي الجزيرة برفع رصيد الفريق إلى 30 نقطة وابتعاده بفارق 6 نقاط فقط عن الصدارة، بانتظار ما سيسفر عنه حوار الجولات العشر المتبقية.

من جهته، واصل فريق «الفرسان» التراجع الفني المثير للتساؤل والذي كلفه خسارة 5 نقاط في آخر جولتين، ولتصبح صدارته التي كانت مريحة في دائرة الخطر الحقيقي.

وعبر الهولندي مارسيل كايزر، مدرب الجزيرة عن سعادته بالفوز على شباب الأهلي 2-1، مشيراً إلى أن فريقه كان في أمس الحاجة إلى الانتصار من أجل تعزيز الجانب المعنوي للاعبين بعد الخسارة المحبطة أمام الوحدة في الجولة الماضية. وأضاف: في الشوط الأول لم نكن في أفضل حالاتنا، رغم تقدمنا بهدف مبكر، والتعادل كان عادلاً في نهاية هذا الشوط، وفي الشوط الثاني كنا أفضل.

وأضاف: عندما حدث النقص العددي لدى شباب الأهلي بسبب حالة الطرد، سيطرنا أكثر، وبعد تلقينا حالة طرد تساوت القوة، وعلي مبخوت امتلك عيناً أخرى في رأسه، ومرر كرة رائعة سجل منها خلفان مبارك الهدف الثاني الجميل لنا.

وعن فرصة الجزيرة في المنافسة على لقب الدوري، قال: قبل أن نتحدث عن المنافسة، يجب أن نتوصل لحالة التوازن في الأداء واستمراريته، ولا يزال أمام الفريقين مباريات صعبة، وتقدم شباب الأهلي بفارق 6 نقاط لم يأت من فراغ، ونفكر الآن في مباراتنا المقبلة بكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

أمر طبيعي

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وقال دييغو مساعد مدرب شباب الأهلي، والذي حضر المؤتمر الصحفي بديلاً للمدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، الذي غاب بسبب طرده في المباراة: خضنا مباراة غريبة، وشهدت بعض التناقضات، وخسرنا لاعباً بالطرد، فسيطر الجزيرة لامتلاكه لاعبين جيدين، ومباراة الجزيرة للنسيان، ولا بد من العودة السريعة لأدائنا المعروف في المباريات المقبلة.

وأضاف: تراجع الأداء بدأ منذ مباراتنا مع حتا، وينقصنا التجديد لمواجهة إرهاق اللاعبين من كثرة المباريات، فالإرهاق الذهني والبدني أثر على أداء لاعبينا، وبالتأكيد وفرة اللاعبين الجيدين في صفوف الفريق هو ما جعلنا نتصدر حتى الآن.

وتابع: الإجهاد ليس حجة للخسارة، ولكن تراجع أداء النجوم بسبب الإرهاق أمر واقع ويحدث لكل الفرق، ويؤثر على الفريق ويجب العودة إلى سابق عهدنا لنستحوذ على الكرة ونفوز.

من جهته اعتبر محمد أحمد (حمدون) مدير فريق شباب الأهلي أن مردود الفريق بهذه المرحلة على الجوانب الفية والبدنية والنفسية يعد أمراً طبيعياً لأن الفريق يعيش فترة إصابات أدت إلى عدم الاستقرار، مؤكداً ثقته في قدرات اللاعبين وأن الأمور ستكون أفضل بعودة المصابين للالتحاق بصفوف الفريق. وقال لاعب وسط شباب الأهلي ماجد حسن: اتفقنا في غرفة الملابس ألا نحني رؤوسنا لأننا ما زلنا متصدرين وبعد عودة المصابين سيكون الفريق أفضل مع التأكيد أنه يجب علينا الاجتهاد في كل المباريات القادمة.

خلفان مبارك: عيننا على الدوري

أكد خلفان مبارك لاعب الجزيرة الذي سجل هدف الفوز العالمي، أن إعطاء جميع لاعبي الفريق كل ما لديهم على أرض الملعب هو سر التفوق، مشيراً إلى أن الفوز يكتسب أهمية كبيرة كونه أعاد الفريق إلى صلب المنافسة على لقب الدوري.

وعن نظرته للمنافسة بعد الصعود إلى المركز الثاني قال: أكيد الجزيرة منافس قوي ولا يوجد لاعب في الفريق إلا وعينه على لقب الدوري، والآن طموحنا مواصلة تقديم العروض وتحقيق النتائج الجيدة لنكمل مسيرتنا ونعزز حظوظنا في الفوز بلقب دوري الخليج العربي.