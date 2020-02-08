«الزعيم» و«الملك» يتعادلان ويتراجعان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعادل العين والشارقة 1-1 في قمة الجولة ال 16 من دوري الخليج العربي بعد مواجهة مثيرة حبست الأنفاس حتى الثواني الأخيرة.

وفشل الشارقة الذي رفع رصيده إلى 28 نقطة وبفارق 8 نقاط عن شباب الأهلي المتصدر، في الاقتراب أكثر من المركز الأول، في حين تراجع العين إلى المركز الخامس وله 28 نقطة أيضاً.

وضمن مباريات، أمس، أيضاً، تعادل الوصل وعجمان 1-1، وخورفكان والفجيرة 2-2.