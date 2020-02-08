شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعيم» و«الملك» يتعادلان ويتراجعان والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعادل العين والشارقة 1-1 في قمة الجولة ال 16 من دوري الخليج العربي بعد مواجهة مثيرة حبست الأنفاس حتى الثواني الأخيرة.
وفشل الشارقة الذي رفع رصيده إلى 28 نقطة وبفارق 8 نقاط عن شباب الأهلي المتصدر، في الاقتراب أكثر من المركز الأول، في حين تراجع العين إلى المركز الخامس وله 28 نقطة أيضاً.
وضمن مباريات، أمس، أيضاً، تعادل الوصل وعجمان 1-1، وخورفكان والفجيرة 2-2.
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