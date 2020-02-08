العين يخطف التعادل من الشارقة في الدقيقة 86

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

انتهت قمة الجولة 16 بين العين والشارقة بالتعادل الإيجابي 1-1 بعد مباراة قوية ومثيرة من الجانبين، ليرفع الزعيم رصيده إلى 28 نقطة و"الملك" بنفس الرصيد.

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بكر الشارقة بإحراز هدفه الأول في الدقيقة الثانية عن طريق كايو لوكاس، ثم صمد دفاع الملك حتى الدقيقة 86 التي سجل فيها العين هدف التعادل برأسية لابا كودوجو ويرفع رصيده إلى 16 هدفاً في صدارة هدافي دورينا.

المباراة جاءت مثيرة وقوية من الجانبين وجاء الشوط الأول متكافئاً وشهد فرصاً عديدة من الطرفين وكان بالإمكان ان ينتهي بأكثر من الهدف الذي انتهي عليه لصالح الشارقة.

ومع انطلاق الشوط الثاني ارتفع أداء العين وشن هجوماً ضارياً بغرض الوصول لشباك حارس المرمى عادل الحوسني إلا ان دفاع الملك كان في الموعد واستبسل في قطع كل الكرات وحافظ على نتيجة تقدمه حتى الدقيقة 86 التي سجل فيها لابا هدف التعادل للعين بعد عكسية رائعة من البديل محسن عبدالله.