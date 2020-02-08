مكتوم بن حمدان يشهد تحديات الإيذاع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، أمس، بتحفة ميادين الهجن العربية الأصيلة «ميدان المرموم»، ظهور هجن أصحاب السمو الشيوخ من خلال سباقات سن الإيذاع ضمن النسخة الثالثة من مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة، والتي أقيمت على مدار 16 شوطاً صباحياً تم تقسيمها بين فئات الهجن المحليات والمهجنات، وأقيمت في الفترة المسائية 13 شوطاً.

وشهدت الفترة المسائية تنافساً محموماً، وتمكنت هجن الرئاسة تحت قيادة مضمرها سلطان الوهيبي من الظفر بناموس الشوط الرئيسي الإيذاع البكار المحليات وذلك عن طريق وسام، وتواصل تألق الشعار الأحمر لهجن الرئاسة من خلال ثاني الأشواط للإيذاع البكار المحليات والذي تألقت من خلاله «بلشة» تحت القيادة التضميرية لمحمد المهيري، وأضاف «هياض» النقطة الثالثة توالياً لهجن الرئاسة وذلك بنجاحه تحت قيادة المضمر راشد المنصوري في حصد صدارة الشوط الثالث للإيذاع الجعدان المحليات، ووضع شعار هجن النايفات بصمته على رابع الأشواط للإيذاع الجعدان المهجنات عبر «شعاق» تحت قيادة المضمر راشد المري.

وفي الفترة الصباحية، قدمت هجن الرئاسة دخولاً قوياً في الفترة الصباحية وذلك عندما حققت «هملوله» ناموس الشوط الرئيسي للإيذاع البكار المحليات بقيادة المضمر علي الوهيبي، وقدم غياث الهلالي مضمر هجن العاصفة «الشاهينية» على قمة البكار المهجنات في الشوط الثاني، وعاد ذات المضمر ليواصل الإبداع من خلال ثالث الأشواط للإيذاع الجعدان المحليات وذلك بتقديمه «شاهين» على المركز الأول، وتألق شعار ند الشبا المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في رابع الأشواط للثنايا الجعدان المهجنات والذي تألق خلاله «شاهين» بقيادة سالم سعيد.

وتصل محطة مهرجان ولي عهد دبي للهجن، صباح ومساء اليوم إلى محطة سن الثنايا والتي ستطرح رموزها من خلال الفترة المسائية حيث سيكون التنافس على أشده للظفر بالجوائز المجزية للمهرجان الكبير.