تعـادل خاسـر بيـن خورفكـان والفجيـرة 2-2

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”
حقق فريقا خورفكان والفجيرة تعادلاً خاسراً 2-2 في المباراة التي جمعت بينهما على استاد خالد بن محمد بنادي الشارقة.
ورفع خورفكان رصيده إلى 9 نقاط وبقي في المركز الرابع عشر الأخير، والفجيرة إلى 12 نقطة وبقي في المركز الثالث عشر قبل الأخير.
ورغم أن خورفكان تقدم مرتين في النتيجة، إلا أن الفجيرة كان يعود ليدرك التعادل سريعاً.
وافتتح خورفكان الأفضل في بداية المباراة التسجيل إثر تعرض المتألق فهد حديد للعرقلة ليحتسب الحكم ركلة جزاء سددها البرازيلي رافاييل جيمارايس «دودو» بنجاح في الدقيقة 29. وأدرك الفجيرة التعادل سريعاً بتسديدة قوية بعيدة للبرازيلي فيرناندو جابرييل سكنت شباك الحارس محمد يوسف في الدقيقة 35.
وقبل نهاية الشوط الأول، قدم فهد حديد فاصلاً من المراوغات الفردية ثم مرر كرة عرضية حولها رامون لوبيز برأسه داخل الشباك مسجلاً الهدف الثاني لخورفكان.
وكان خورفكان قريباً في الدقائق الأولى من الشوط الثاني من زيادة الفارق
لكن القائم حرمه من ذلك حين تصدى لتسديدة من رامون لوبيز، وبعد ذلك نجح الفجيرة في إدراك التعادل في الدقيقة 58 عن طريق عبدالله صالح برأسية رائعة مستفيداً من ركنية جابرييل.
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