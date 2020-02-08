شكرا لقرائتكم خبر عن فوزية فريدون:منجم للمواهب والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجهت فوزية فريدون مديرة قسم تطوير رياضة المرأة في مجلس دبي الرياضي بالشكر إلى حرم صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، على دعمها اللامحدود لرياضة المرأة محلياً وعربياً؛ عبر رعاية ودعم فعاليات دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات.

وأكدت فوزية فريدون أن الدورة تعد منجماً للمواهب؛ يسهم في تطور رياضة المرأة العربية، بإتاحتها 9 ألعاب فردية وجماعية، علاوة على الندوات وورش العمل والجلسات الحوارية التي تناقش مستقبل رياضة المرأة في الإعلام.

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