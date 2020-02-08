الوصل يعادل عجمان 1-1

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

تعادل الوصل مع عجمان 1 -1 في المباراة التي جمعتهما باستاد زعبيل، ليفشل «الإمبراطور» في الفوز على «البرتقالي» ذهاباً وإياباً بعدما انتهى لقاء الدور الأول لصالح أبناء المدرب أيمن الرمادي 1-صفر.

وكان عجمان في طريقه لتكرار نتيجة الذهاب عندما تقدم في الدقيقة 45 عن طريق تسديدة أرضية للغاني وليم أوسو، قبل أن يدرك البرازيلي ويلتون سواريز التعادل للوصل قبل ثلاث دقائق من نهاية اللقاء برأسية قوية إثر تمريرة رأسية أيضاً من فابيو ليما.

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جاء الشوط الأول متفاوت المستوى سيطر على معظمه فريق الوصل وكان له أكثر من فرصة عن طريق ليما وعلي صالح مرة وويلتون سواريز.

وفي الشوط الثاني عانى الوصل من حالة عدم التركيز خلال العشرين دقيقة الأولى ليسمح لعجمان بالضغط رغبة منه في تعزيز هدفه، واضطر فابيو ليما للاعتماد على نفسه أكثر من خلال محاولات التسديد البعيد إلا ان يقظة الحارس علي الحوسني حالت دون ان ينال هدفه.

ومع دخول المباراة أوقاتها الحاسمة نشط الوصل أكثر مع تغيير الألماني كريستيان تريش وعلي صالح والدفع بأحمد علي ووليد درويش، إلا ان التكتل الدفاعي لعجمان والرعونة الوصلاوية وفقدان اللمسة الأخيرة حالت دون تسجيل الوصل سوى هدف التعادل الذي جاء في الدقيقة 87.