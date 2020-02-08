تعثر النصر.. و«ريمونتادا» للأهلي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي



لا تزال ركلات الجزاء تنهمر في الجولة 17 من دوري المحترفين السعودي، حيث احتسبت 10 ركلات في خمس مباريات، في حين واصل النصر مسلسل التفريط في النقاط للأسبوع الثاني توالياً، عندما تعادل على أرضه أمام ضيفه الفتح 1-1، ليتأخر بفارق ثلاث نقاط عن غريمه الهلال الذي يملك 38 نقطة.

وعلى ملعب الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة قاد الجزائري يوسف بلايلي فريق أهلي جدة ل«ريمونتادا» حول من خلالها الأخير في ظرف ربع ساعة تأخره أمام ضيفه الاتفاق 0-2 إلى فوز 3-2.

وسجل الاتفاق هدفين أولاً عبر الياس باريوزا، والتشيكي فيليب كيش من ركلة جزاء، وفي آخر 11 دقيقة سجل للأهلي حسين المقهوي والبلايلي هدفين من نقطة الجزاء.