الوحدة ينفرد بالمركز الرابع في الدوري السعودي

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انفرد الوحدة بالمركز الرابع بفوزه الكبير على مضيفه أبها 4-1 الجمعة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة في ختام المرحلة السابعة عشرة من الدوري السعودي في كرة القدم.

وتناوب على تسجيل رباعية الوحدة، الأسترالي كريغ غودوين (13 و46) والفرنسي المالي الأصل يوسف نياكاتي (24 و59)، فيما سجل هدف أبها حارس الوحدة عبدالله الجدعاني بالخطأ في مرماه (44).

ورفع الوحدة رصيده إلى 30 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام شريكه السابق التعاون الذي خسر أمام ضيفه اتحاد جدة 1-2 الأربعاء في افتتاح المرحلة، بينما بقي أبها في المركز التاسع برصيد 23 نقطة.

وكان الوحدة الطرف الأفضل خلال الشوط الأول، ونجح في افتتاح التسجيل عندما تلقى غودوين كرة داخل المنطقة سددها بقوة على يسار الحارس المغربي عبد العالي المحمدي (13).

وأضاف الوحدة الهدف الثاني من هجمة منسقة أنهاه نياكاتي بتسديدة في أقصى الزاوية اليمنى للمحمدي (24).

وقلص أبها الفارق قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة بواسطة حارس الوحدة عبدالله المحمدي الذي حاول إبعاد الكرة ولكنه أودعها في مرماه (44).

وأعاد الوحدة الفارق إلى سابق عهده مطلع الشوط الثاني عندما استثمر غودوين كرة مرتدة من الحارس المحمدي وتابعها داخل المرمى مسجلا هدفه الشخصي الثالث والثالث لفريقه (46).

وكاد أبها يقلص الفارق مجددا لولا براعة الجدعاني الذي تصدى لتسديدة قوية للتونسي سعد بقير وحولها بأطراف أصابعه الى ركنية (57).

واستغل البرازيلي إلتون جوزيه هفوة دفاعية لأصحاب الأرض وخطف الكرة من أحد المدافعين ومررها لنياكاتي الذي لم يجد صعوبة في تسجيل هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه (59).

وقلب الفيصلي تخلفه أمام ضيفه الشباب بهدف إلى فوز 2-1 على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وأنهى الشباب الشوط الأول متقدما بهدف عبد المجيد الصليهم (44)، ورد الفيصلي في الشوط الثاني بهدفي البرازيلي إيغور روسي (57) والهولندي المغربي الأصل يوسف الجبلي (89 من ركلة جزاء).

وتقدم الفيصلي مركزين وبات سادسا برصيد 27 نقطة، في حين تراجع الشباب الى المركز الثامن برصيد 24 نقطة.

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وأوقف الحزم سلسلة نتائجه السلبية في المراحل الثماني الأخيرة، وحقق فوزا كبيرا على ضيفه الفيحاء 4-2 على ملعب نادي الحزم بالرس.

وسجل السويدي كارلوس ستراندبرغ (10) والبرازيليان جوناثان كافو (24) وفاغنر إليماو (34) والمغربي إدريس فتوحي (51) أهداف الحزم، وحمد الجهيم (39) والغاني صامويل أوسو (65) هدفي الفيحاء.

ورفع الحزم رصيده إلى 19 نقطة وبقي في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 21 نقطة في المركز العاشر.

ولم تمض على انطلاقة الشوط الأول سوى تسع دقائق حتى افتتح الحزم التسجيل عندما تلقى ستراندبرغ كرة داخل المنطقة وسددها قوية على يمين الحارس الأردني عامر شفيع (10)، وأضاف كافو الهدف الثاني بضربة رأسية إثر ركلة ركنية (24).

وعزز الحزم تقدمه بالطريقة ذاتها حيث ارتقى إليماو لكرة من ركلة ركنية ولعبها برأسه على يمين شفيع (34).

وقلص الضيوف الفارق من هجمة منسقة حيث تلقى الجهيم كرة عرضية تابعها برأسه داخل المرمى (39).

وأكد الحزم تفوقه في الشوط الثاني بتسجيل الهدف الرابع عبر فتوحي من انفراد انهاه بتسديدة زاحفة على يسار شفيع (51)، قبل أن يسجل الفيحاء هدفا ثانيا عندما سدد أوسو كرة قوية من خارج المنطقة استقرت على يسار الجزائري مليك عسلة (65).

أهداف مباراة الفيصلي والشباب:

أهداف مباراة الحزم والفيحاء: