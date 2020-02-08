العين والشارقة يفشلان في زيادة الضغط على شباب الأهلي

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فشل العين وضيفه الشارقة حامل اللقب في زيادة الضغط على صدارة شباب الأهلي بعدما تعادلا 1-1 الجمعة في مباراة قمة في ختام المرحلة السادسة عشرة من الدوري الاماراتي لكرة القدم.

وكان العين والشارقة يتطلعان للاستفادة من خسارة شباب الأهلي المتصدر امام الجزيرة 1-2 في افتتاح المرحلة الخميس، الا ان تعادلهما ابقاهما بعيدين بثماني نقاط عن المركز الأول بعدما رفع كل منهما رصيده الى 28 نقاط.

ولم ينتظر الشارقة سوى دقيقتين لافتتاح التسجيل بعد كرة طويلة من الاوزبكستاني اوتابيك شوكوروف وصلت الى البرازيلي كايو لوكاس الذي قام بعمل فردي رائع ثم سدد زاحفة في شباك حارس مرمى فريقه السابق الذي لعب له من 2016 حتى 2019.

وعادل العين النتيجة قبل اربع دقائق من النهاية برأسيه متصدر هدافي الدوري برصيد 16 هدفا التوغولي لابا كودجو مستفيدا من عرضية محسن عبدالله (86).

وقال عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة "النتيجة كانت عادلة قياسا الى ما قدمه العين والشارقة في الشوطين، وارى ان حصد نقطة في ملعب صعب امر جيد لنا".

من جهته، قال لوكاس المنتقل الى الشارقة في كانون الثاني/يناير قادما من بنفيكا البرتغالي "رغم الفارق الكبير في النقاط مع الصدارة ما زلنا في المنافسة، ولا احد يعرف ماذا سيحصل في كرة القدم مع بقاء 10 مباريات".

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كما انتهت مباراة الوصل وضيفه عجمان بالتعادل بهدف للبرازيلي ويلتون سواريز (87) مقابل هدف للغاني وليام اوسو(45)، وكذلك لقاء خورفكان وضيفه الفجيرة بهدفين سجلهما البرازيليان رافائيل دودو (29 من ركلة جزاء) ورامون لوبيز (45) مقابل هدفين للبرازيلي فرناندو غابريال (35) وعبدالله صالح (58).

أهداف مباراة العين والشارقة:

أهداف مباراة الوصل وعجمان: