شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 7/ 2 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 7/ 2 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، عودة فرجاني ساسي لاعب الزمالك الي قائمة الفريق استعدادا لمباراة الإسماعيلي المقرر لها بعد غد الأحد ضمن مباريات الجولة الـ 17 للدوري.

كارتيرون يُعيد "ساسى" لقائمة الزمالك أمام الإسماعيلى

استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على عودة الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق، لقائمة الفريق التى ستشارك فى مواجهة الإسماعيلى، فى المباراة المقرر إقامتها فى السابعة والنصف من مساء بعد غد الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز.

منتخب الصالات بالأبيض أمام المغرب بنهائى أمم أفريقيا

يرتدي منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هشام صالح ونادر رشاد ، الطاقم الأبيض بالكامل في مباراته أمام منتخب المغرب بنهائى كأس الأمم الأفريقية 2020 ، المؤهلة لكأس العالم بليتوانيا ، بينما يرتدي منتخب المغرب الطاقم الأحمر.

بعد الفوز على بيراميدز.. تدريبات الأهلى صباح اليوم على "تيك توك" (فيديو)

فوز صعب حققه النادى الأهلى، على فريق بيراميدز، ليواصل مسيرة الانتصارات في الدورى، ليحقق العلامة الكاملة من 13 مباراة، حيث حقق الأهلى 39 نقطة.

شيكابالا يستمر فى الغياب عن الزمالك أمام الإسماعيلى

يستمر غياب محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك، عن فريقه فى مواجهة الإسماعيلى، فى المباراة التى ستقام فى السابعة والنصف مساء بعد غد، الأحد، فى الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز.

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إنبى يرفض صرف مكافآت خاصة للاعبين بعد نتائج "طولان"

رفض مسؤولو إنبى، صرف مكافآت خاصة للاعبى الفريق، بعد تحسين النتائج خلال المرحلة الأخيرة بعد تحقيق انتصارين متتاليين على حساب نادى مصر والمقاولون، بنتيجة 2 / 1 في المباراتين، في مسابقة الدورى الممتاز، ما أدى إلى ارتفاع رصيد الفريق إلى 23 نقطة يحتل بهم المركز السادس في جدول ترتيب المسابقة.

طارق يحيى يخضع لعملية "قسطرة" فى القلب بعد الوعكة الصحية

أجرى طارق يحيى، رئيس قطاعات كرة القدم بنادى الزمالك، عملية قسطرة فى القلب، بعدما تعرض لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات منطقة المهندسين لتلقى العلاج، وحرص عدد كبير من نجوم الزمالك على الاطمئنان على حالة طارق يحيى بعد الأزمة الصحية التى تعرض لها.

قرار جديد من الأهلي لإنهاء أزمة "رشح ركبة" نيدفيد

قام مسئولو النادي الأهلي بتغيير المركز الطبي الذي كان يتلقي فيه لاعبو الفريق العلاج والتأهيل من الإصابات المختلفة بسبب تأخر عودة أكثر من لاعب من الإصابة التي تعرض لها ويأتي في مقدمتهم كريم نيدفيد الذي تأخر في عودته للملاعب كثيراً بسبب التأهيل الخاطئ في المركز الألماني الذى كان يتعامل معه مسئولي النادي قبل ذلك.

صالح موسى يكشف حقيقة "التفويت" للزمالك وأزمة فيريرا وكهربا

قال صالح موسى لاعب الزمالك الأسبق إن محمود عبد المنعم كهربا تعامل بعدم احترافية مع فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض عندما رفض الانصياع لأوامره في عدم تنفيذ ركلة الجزاء في سوبر 2015 أمام الأهلى الذى خسره الزمالك فى النهاية.