شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الجمعة 7 / 2 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادي الزمالك اليوم الجمعة 7/ 2 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، عودة فرجاني ساسي لاعب الزمالك إلى قائمة الفريق استعدادا لمباراة الإسماعيلى المقرر لها بعد غد الأحد ضمن مباريات الجولة الـ 17 للدوري.

كارتيرون يُعيد "ساسى" لقائمة الزمالك أمام الإسماعيلى

استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على عودة الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق، لقائمة الفريق التى ستشارك فى مواجهة الإسماعيلى، فى المباراة المقرر إقامتها فى السابعة والنصف من مساء بعد غد الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز.

شيكابالا يستمر فى الغياب عن الزمالك أمام الإسماعيلى

يستمر غياب محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك، عن فريقه فى مواجهة الإسماعيلى، فى المباراة التى ستقام فى السابعة والنصف مساء بعد غد، الأحد، فى الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز.

طارق يحيى يخضع لعملية "قسطرة" فى القلب بعد الوعكة الصحية

أجرى طارق يحيى، رئيس قطاعات كرة القدم بنادى الزمالك، عملية قسطرة فى القلب، بعدما تعرض لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات منطقة المهندسين لتلقى العلاج، وحرص عدد كبير من نجوم الزمالك على الاطمئنان على حالة طارق يحيى بعد الأزمة الصحية التى تعرض لها.

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صالح موسى يكشف حقيقة "التفويت" للزمالك وأزمة فيريرا وكهربا

قال صالح موسى لاعب الزمالك الأسبق إن محمود عبد المنعم كهربا تعامل بعدم احترافية مع فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض عندما رفض الانصياع لأوامره في عدم تنفيذ ركلة الجزاء في سوبر 2015 أمام الأهلى الذى خسره الزمالك فى النهاية.

مرتضي منصور: تعهد الكاف انتصار تاريخي للزمالك

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه يكفيه فخرا أنه اول شخص يحصل على تعهد رسمى من اتحاد قارى لحماية لاعبي النادى الأبيض موضحا أن ذلك لم يحدث في أي مكان بالعالم الأمر الذى يعد انتصارا كبيرا لفريقه ولمرتضى منصور الأسد على حد وصفه.

وكيل أبوجبل يكشف كواليس العرض السعودي لحارس الزمالك

كشف سيد مرعي، وكيل اللاعبين، حقيقة وصول عرض احتراف لحارس الزمالك محمد أبوجبل من أحد أندية الدوي السعودي.