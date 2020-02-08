شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يفوز علي مصر بخماسية نظيفة ويتوج ببطولة أفريقيا لكرة الصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج المنتخب المغربى لكرة الصالات ببطولة كأس الأمم الأفريقية عقب الفوز على نظيرة المصرى بخماسية نظيفة في من المباراة التي تجمعهما في النهائي حرص أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم على التواجد لمتابعة اللقاء .

وأحرز هدف المنتخب المغربى في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول عن طريق اللاعب سعد كينيا، ثم عزز فاتى بالهدف الثانى في الدقيقة 7 عن طريق جملة تكتيكية رائعة ثم جاء الهدف الثالث عن طريق سفيان مسرار وعند أنطلاق الشوط الثانى تمكن أنس من أضافة الهدف الرابع بالدقيقة 17 ثم ياتى كينيا ليضيف الهدف الخامس و الثانى له بالدقيقة 12 .

وشهد الشوط الأول من المباراة سيطرة كبيرة من لاعبى المنتخب المغربى وضياع فرص من التهديف المحققة و التي تمكن الحرس محمود شوبير من التصدي لها حيث أضاع فاتى المهاجم المغربى انفراد كامل في الدقيقة 8 في غياب تام من للاعبى المنتخب المصرى .

وفى الشوط الثانى واصل المنتخب المغربى الضغط على لاعبى الفراعنة وتمكن من أحراز هدفين ثم حاول لاعبى المنتخب المصرى في تقليص الفارق ولكن جميع المحاولات لم يكتب لها النجاح .

ويقود المنتخب مصر لكرة الصالات هشام صالح ونادر رشاد أمام نظيره المغربى فى نهائى بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا فى المغرب.

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وكان منتخب مصر افتتح مشواره فى البطولة الأربعاء الماضى وفاز على غينيا بتسعة أهداف نظيفة سجلها كل من أحمد عبد القادر موزة "هدفين"، وعبده الأشول، وخالد مارادونا، والمعتز بالله سامى (ميزو)، ومصطفى عيد "هدفين" ومحمد سعيد ومحمد عبد الحميد (كوكي)، ثم حقق منتخب مصر لكرة الصالات الفوز الثانى على منتخب أنجولاً بنتيجة 3 / 0 فى الجولة الثانية للفراعنة بالبطولة قبل الفوز على موزمبيق 3-2.

وضمنت مصر والمغرب التأهل رسميا إلى نهائيات كأس العالم في ليتوانيا، حيث يتأهل الفرق الثلاثة الأولى لنهائيات المونديال.. وصعد منتخب مصر لكرة الصالات إلى النهائى بعدما هزم ليبيا في نصف نهائي أمم أفريقيا بنتيجة 5/2 الأربعاء الماضى.

واختار الجهاز الفنى بقيادة هشام صالح ونادر رشاد قائمة المنتخب المشارك فى البطولة وتضم 14 لاعبًا هم: المعتز بالله سامى وأحمد عبد القادر وإبراهيم بوجى ومصطفى عيد وإبراهيم مجدى وعبده الأشول، وطارق حسن ومحمد عبد الحميد وخالد عبد الله، ومحمد سعيد وجمال عبد الناصر، ومحمود شوبير وعماد الفيل، ومؤمن حمدان.

وتوجهت الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والمشرف علي كرة الصالات، لمدينة العيون مقر إقامة المنتخب الوطني لكرة الصالات بالمغرب لتتراس بعثة المنتخب خلال مشواره بالبطولة بعدما انتهت من مباراة منتخب مصر للكرة النسائية أمام المغرب في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم للشابات.

وأسند مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة رئاسة بعثة منتخب مصر لكرة الصالات إلى هشام صالح المدير الفنى للفريق، بشكل مبدئى، وجاء قرار اتحاد الكرة بإسناد رئاسة البعثة إلى المدير الفني لمنتخب الصالات لحين سفر سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إلى المغرب لرئاسة البعثة بشكل رسمى.