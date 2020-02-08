تعرف علي حكام مباريات غداً في الدوري المصري

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وجاءت اسماء الحكام على النحو التالى:

الاتحاد واسوان: خالد الغندور وهانى خيرى وشريف عبد الله، وصبرى ابراهيم حكما رابعا.

اف سى مصر وسموحة: حمادة القلاوى وهانى عبد الفتاح وهشام طلب، وعبد العزيز السيد حكما رابعا.

مصر المقاصة والانتاج الحربى: محمود ناصف وسمير جمال ومحمود عامر، ومحمد سيد بكر حكما رابعا

يواجه نادى مصر نظيره سموحة في تمام الخامسة عصر السبت على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام في مواجهة سهلة نظرياً للفريق السكندرى الذى تعادل مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة بينما خسر نادى مصر من طلائع الجيش بأربعة أهداف دون رد في إطار مواجهات نفس الجولة.

فيما يستضيف الإتحاد السكندرى نظيره أسوان في تمام الثانية والنصف ظهر السبت على ستاد الإسكندرية فى إفتتاحية الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصرى في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق السكندرى بعد التعادل السلبى مع الإنتاج الحربى بينما فاز تماسيح النيل على الاسماعيلى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة.

بينما يستدرج مصر المقاصة نظيره الإنتاج الحربى في تمام السابعة والنصف مساء السبت على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الفيومى بعد التعادل مع سموحة بهدف لكل فريق فيما تعادل الإنتاج الحربى مع الاتحاد السكندرى سلبياً بالجولة الأخيرة للمسابقة.