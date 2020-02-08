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فوز الزمالك وطلائع الجيش فى انطلاق الدور الثانى بدورى رجال الطائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

كما شهدت نفس الجولة فوز كلا من طلائع الجيش على هليوبوليس بنتيجة 3/0 وسموحة على سبورتنج  3/0 و الطيران على الاتحاد السكندرى3/1 .

 

تم تقديم لقاء الأهلى  فى ظل ارتباط بعثة فريق الكرة الطائرة  بالسفر إلى اليوم الجمعة، للدخول فى معسكر مغلق استعدادا للبطولة العربية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 16 وحتى 28 فبراير الجارى، وفقا لتأكيدات خالد أبو زينة مدير الفريق.

 

كما أنه من المقرر أيضا تأجيل لقائى الأهلى مع الطيران والشمس وبتروجت فى ثانى وثالث ورابع جولات الدورى بسبب الإعداد والمشاركة فى البطولة.

 

ويستعد فريق طائرة الأهلى لخوض منافسات البطولة العربية بخوض مباراتين وديتين مع الوحدة السعودى يومى 11، 13 من الشهر الجارى فى معسكر السعودية قبل العودة إلى القاهرة، وفقا لتأكيدات خالد ابو زينة مدير الفريق.

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فيما تقام الجولة الثانية بالدورى الممتاز للرجال يوم الجمعة المقبل بمواجهات بين كلا من ،بتروجت مع طلائع الجيش و الإتحاد السكندرى مع الشمس و الزمالك مع طنطا و سموحة مع القناة و هليوبوليس مع سبورتنج .

 

فيما  سيتم تأجيل لقائى الزمالك أمام  الطيران  و الشمس في الجولتين الثالثة و الرابعة بالدورى للمشاركة في  البطولة العربية .

 

وأوقعت قرعة البطولة العربية للأندية التى حضرها أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس اتحاد الطائرة مؤخرا فى البحرين فريق الأهلى ضمن المجموعة الأولى بجانب أندية كلا من، اساريا الليبى والسيب العمانى و خيبل اليمنى والهلال السعودى، بينما جاء الزمالك فى الجموعة الثالثة التى تضم كلا من، غاز الجنوب العراقى وبنى ياس الاماراتى ووادى موسى الأردنى والسلام العمانى .

 

بينما تضم المجموعة الثانية فرق كلا من، الخدمات الفلسطينى و الهلال الليبى و العربى القطرى وشباب الأهلى الاماراتى، فيما تضم المجموعة الرابعة فرق كلا من، الشعلة اليمنى و البيشمركة العراقى وكاظمة الكويتى و الأهلى السعودى و سنجل الفلسطينى .

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