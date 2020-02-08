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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 7 / 2 / 2020 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في سياق التقرير التالي: جلسة خاصة تجمع سيد عبد الحفيظ مع حسام عاشور فى التتش عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، جلسة خاصة مع حسام عاشور، كابتن الفريق، على هامش المران الصباحى الذى أقيم اليوم، الجمعة، على ملعب التتش، وتحدث عبد الحفيظ مع عاشور حول عدة أمور فنية خاصة بالفريق، وربما تطرقت الجلسة لأزمة تجديد اللاعب وعدم مشاركته مع الفريق خلال الفترة الماضية بناءً على رؤية فنية للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق. فايلر يجتمع مع قفشة على هامش مران الأهلي مران الأهلى بعد إسقاط بيراميدز.. تدريب استشفائى للشناوى وإضافى لـ4 لاعبين Advertisements اكتفى محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بأداء تدريبات استشفائية على هامش المران الصباحى للفريق الذى أقيم اليوم، الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وأدى الشناوى تدريبات خفيفة فى «الجيم» قبل أن يقوم بالجرى حول الملعب.

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