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وكيل أبوجبل يكشف كواليس العرض السعودي لحارس الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سيد مرعي، وكيل اللاعبين، حقيقة وصول عرض احتراف لحارس الزمالك محمد أبوجبل من أحد أندية الدوي السعودي.

 

وقال مرعي خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي كريم شحاتة في برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك:" بالفعل أبوجبل تلقى عرضاً سعودياً في الفترة الأخيرة التي شهدت تألقه بشدة".

 

وأضاف:" بالطبع الوقت لم يسمح لمناقشة العرض بسبب المواجهات الصعبة التي تنتظر الزمالك خلال الشهر الجاري، واتفقنا على عدم فتح هذا الملف عند وصول العرض".

 

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وتابع:"أشكر مجلس إدارة الزمالك على مجهودهم الوفير وعلى وجود 4 حراس من العيار الثقيل في صفوف الفريق الأول للنادي".

 

تفوق محمد أبو جبل، حارس فريق الزمالك، على جميع حراس أندية مرحلة مجموعات دورى أبطال أفريقيا، التي انتهت منافساته الأسبوع الماضى، من حيث نسبة التصديات الناجحة التي قام بها، خلال مرحلة المجموعات.

استعرض الحساب الرسمى لموقع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، إحصائية لأفضل نسبة تصديات فى مرحلة مجموعات دورى أبطال أفريقيا، والتى تصدرها محمد أبو جبل، حارس الزمالك، بنسبة 90 %، متفوقا على الثنائي دينيس أونيانجو حارس صن داونز الجنوب أفريقى ومكرم البديرى حارس النجم الساحلى التونسي، بنسبة 86 %.

 

 

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