شكرا لقرائتكم خبر عن حلبيه يجتمع بإيهاب جلال واتجاه لاستمراره فى تدريب المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد سمير حلبية رئيس مجلس إدارة نادي المصري ، جلسة في الوقت الحالي مع إيهاب جلال المدير الفني للفريق ، لحسم مصيره في الاستمرار أو الرحيل عن الفريق البورسعيدي .

وكان إيهاب جلال قد أدلي بتصريحات عقب مباراة المصري وطنطا ، أعرب فيها عن عدم رغبته في الاستمرار بالقيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة ، وأنه سيحسم قراره النهائي بعد جلسة مع مجلس الإدارة .

وكشف مصدر داخل النادي البورسعيدي ، أن هناك اتجاه لدي مجلس إدارة المصري في استمرار إيهاب جلال علي رأس الجهاز الفني ، علي أن يتم حل جميع الأزمات داخل الفريق .

وتعادل المصرى مع طنطا بهدفين لمثلهما مساء ،الخميس، بالجولة الـ16 للدوي الممتاز وتراجعت نتائج فريق المصرى البورسعيدى فى بطولة الدورى الممتاز حيث يحتل المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة حيث فاز فى 4 مباريات و تعادل فى 5 وخسر فى 5 .

وكان طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري قد قال أن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعا طارئاً بمكتب سمير حلبية رئيس النادي بالقاهرة من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بالفريق ونتائجه خلال الفترة الماضية خاصة بعد إعلان أيهاب جلال المدير الفني للفريق عن نيته للرحيل .

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ويتولي تدريب الفريق اليوم ، الجهاز الفني المعاون لإيهاب جلال ، حتي يتم الإعلان عن موقف الجهاز بعد جلسة مجلس الإدارة