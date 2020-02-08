شكرا لقرائتكم خبر عن "ريمونتادا" الأهلى أمام بيراميدز على مائدة بسيونى فى الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى على دراسة مباريات الأهلى المحلية والافريقية تمهيداً للتعرف على نقاط القوة والضعف للمارد الاحمر قبل ملاقاته فى السابعة والنصف مساء الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام، وحذر عبد الحميد بسيونى لاعبيه من خطورة ضياع التركيز فى الاوقات الأخيرة من المباريات حتى لايتعرض الفريق لضياع مجهوده بالكامل واستقبال أهداف مثلما تمكن المارد الأحمر من الفوز على بيراميدز فى الثوانى الأخيرة ليحول تأخره بهدف لفوز بهدفين فى الثوانى القاتلة .

يغيب عمرو جمال وعمار حمدى لاعبا طلائع الجيش عن صفوف فريقهما فى مباراة الأهلى تنفيذاً لبنود الإعارة مع القلعة الحمراء، حيث وضع مسئولو الأحمر بنداً فى عقد إعارة الثنائى للطلائع يمنع مشاركتهم فى اللقاء .

واستعاد الغزال عمرو جمال فورمته الفنية حيث سجل هدفين فى المباراتين الاخيرتين للطلائع بتسجيله هدفاً فى شباك مصر المقاصة ثم هدفاً فى شباك نادى مصر بعد غياب طويل عن التهديف .

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وحقق طلائع الجيش فوزاً كبيراً فى مباراته الاخيرة بالدوري على حساب نادى مصر بأربعة أهداف دون رد ليقفز 4 مراكز بجدول المسابقة ويحتل المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 22 هدفًا.

أحرز ناصر منسى هدف تقدم الطلائع مع نهاية الشوط الأول، قبل أن يسجل عمرو جمال الهدف الثانى، بعدما أهدر ركلة جزاء حصل عليها فى الدقيقة 39 بعدما تصدى لها وليد توفيق حارس نادى مصر، ثم أحرز كريم طارق الهدف الثالث للطلائع فى الدقيقة 81، وأضاف كيفين موهيرى الهدف الرابع فى الدقيقة 87.

وظهر عمار حمدى لاعب الأهلى، لأول مرة مع الطلائع أمام نادي مصر، بعدما انضم لصفوف الطلائع على سبيل الإعارة من القلعة الحمراء لنهاية الموسم، حيث يرتدى اللاعب القميص رقم 33.