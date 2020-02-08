أزمة بين ساسي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
كشفت تقارير صحفية تونسية أن متوسط الميدان التونسي فرجاني ساسي دخل في أزمة مع ناديه الزمالك اثر تغييره في مباراة وادي دجلة في مسابقة الدوري.
وبحسب صحيفة "المغرب" التونسية، فإن ساسي يعيش أسوأ فترة له مع الزمالك بسبب دخوله في خلافات مع المدير الفني باتريس كارتيرون.
وأفادت الصحيفة التونسية، أن الأمور ازدادت بسبب غيابه عن آخر مباريات الفريق أمام بريميرو دي أوجوستو في دوري أبطال أفريقيا.
الصحيفة واصلت حديثها عن اللاعب لافتة إلى أن ساسي غاب عن أول للمران بعد عودة الفريق من أنجولا الأمر الذي أغضب كارتيرون ليبعده عن المشاركة في مباراة حرس الحدود.
وأوضحت الصحيفة أن قرار استبعاد ساسي جاء لأسباب انضباطية إلا أن الدولي التونسي قد يغيب عن مباراة السوبر الأفريقي في حال مواصلة الغياب عن التدريبات.
ومن المقرر أن يلعب الزمالك أمام الإسماعيلي يوم الأحد المقبل ثم يخوض الأبيض مباراة من العيار الثقيل بمواجهة الترجي الترجي التونسي في السوبر الأفريقي في مباراة ستقام يوم 14 من الشهر الجاري.
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