مرتضى منصور: فعلت ما عجز عنه أي رئيس نادي مع اتحاد قاري من أجل الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعرب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن ردود الأفعال التي شاهدها قبل وصول بعثة الزمالك إلى العاصمة القطرية للدوحة لخوض مواجهة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي.

ويواجه الزمالك نظيره الترجي التونسي، مساء الجمعة المقبل، في الدوحة على كأس السوبر الأفريقي.

وقال منصور في تصريحات نشرها عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": أشكر كل الجمهور المصري المتواجد في قطر، وأشعر بالفخر بع رؤية هذه المشاهد للجماهير المصرية هناك".

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وأضاف:" ستكون مباراة مع فريق شقيق، فالترجي فريق عظيم، لكن أولادنا على قدر كبير من المسؤولية".

وأوضح، أنه ليس لديه أي مشكلة مع الشعب القطري، لكنه خلافه مع الحكومة القطرية هناك.

وأتم:" يكفيني فخرا أنى اول شخص يجيب تعهد من اتحاد قاري لحماية أولاده، لم يحدث هذا في أي مكان في العالم وهذا انتصار للزمالك الكبير ولمرتضى منصور الأسد".