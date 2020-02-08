مباشر.. مصر 0 -5 المغرب.. نهائي أفريقيا لكرة الصالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
خسر منتخب مصر بطولة أفريقيا لكرة الصالات، بعد السقوط أمام المغرب في المباراة النهاية بنتيجة 5 أهداف دون رد.
وكان منتخب مصر لكرة الصالات قد تأهل إلى نهائي البطولة بعد تغلبه على ليبيا في نصف النهائي بنتيجة 5-2، ليضمن الفراعنة التواجد في مونديال الصالات 2020 بليتوانيا.
وعلى الجانب الاخر، تأهل منتخب المغرب إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على نظيره الأنجولي بنتيجة 2-0، ليحجز مقعده في المونديال.
وبتلك النتيجة، اكتفى منتخب مصر إلى التأهل بطولة كأس العالم المقبلة بليتوانيا 2020 وإنهاء مشواره في امم أفريقيا بالمركز الثاني خلف المغرب صاحب الأرض والجمهور.
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