مباشر.. مصر 0 -5 المغرب.. نهائي أفريقيا لكرة الصالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

خسر منتخب مصر بطولة أفريقيا لكرة الصالات، بعد السقوط أمام المغرب في المباراة النهاية بنتيجة 5 أهداف دون رد.

وكان منتخب مصر لكرة الصالات قد تأهل إلى نهائي البطولة بعد تغلبه على ليبيا في نصف النهائي بنتيجة 5-2، ليضمن الفراعنة التواجد في مونديال الصالات 2020 بليتوانيا.

وعلى الجانب الاخر، تأهل منتخب المغرب إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على نظيره الأنجولي بنتيجة 2-0، ليحجز مقعده في المونديال.

وبتلك النتيجة، اكتفى منتخب مصر إلى التأهل بطولة كأس العالم المقبلة بليتوانيا 2020 وإنهاء مشواره في امم أفريقيا بالمركز الثاني خلف المغرب صاحب الأرض والجمهور.