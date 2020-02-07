صالات المنيا يحل ضيفاً على وراق الحضر في دور الثمانية بكأس مصر الأحد القادم

يحل فريق كرة الصالات ، بنادي المنيا الرياضي ، ضيفاً ، على فريق وراق الحضر ، وذلك ضمن مباريات دور الثمانية ، بكأس مصر ، يوم الاحد القادم.
وقال ياسر مصطفى ، مدير الكرة ان المباراة تقام،
وأوضح مصطفى ، ان الجهاز الفني ، قد نجح في ضم 3 لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية ، لدعم الصفوف ، وهم ، طارق احمد ، إعارة من ميت عقبة، و خالد يسري ، و عماد حمدي ، ( 3 سنوات لكل منهم ) ، كإنتقالات حرة .
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