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صالات المنيا يحل ضيفاً على وراق الحضر في دور الثمانية بكأس مصر الأحد القادم

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 يحل فريق كرة الصالات ، بنادي المنيا الرياضي ، ضيفاً ، على فريق وراق الحضر ، وذلك ضمن مباريات دور الثمانية ، بكأس مصر ، يوم الاحد القادم.

 

وقال ياسر مصطفى ، مدير الكرة ان المباراة تقام،

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عصر الاحد ، على صالة المؤسسة العمالية، وسوف نخوض المباراة لحصد الفوز ، والصعود لدور قبل النهائي، في ظل ضم الفريق لمجموعة من اللاعبين المميزين القادرين على المنافسة.

 

وأوضح مصطفى ، ان الجهاز الفني ، قد نجح في ضم 3 لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية ، لدعم الصفوف ، وهم ، طارق احمد ، إعارة من ميت عقبة، و خالد يسري ، و عماد حمدي ، ( 3 سنوات لكل منهم ) ، كإنتقالات حرة .

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