كريم شحاتة يكشف عن السبب وراء رفض المصري الاستعانة بحسام حسن

كشف الاعلامي كريم حسن شحاتة عن السبب وراء عدم استعانة مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية بالمدير الفني حسام حسن. وقال شحاتة خلال تقديمه لبرنامج "زملكاوي" الذي يذاع عبر شاشة قناة الزمالك:"هناك رغبة قوية من إيهاب جلال المدير الفني وإدارة المصري في انهاء العلاقة بينهما ولكن عدم وجود المدرب البديل فيالوفت الحالي هو سبب تعلق مصير الجهاز الفني". من إيهاب جلال المدير الفني وإدارة المصري في انهاء العلاقة بينهما ولكن عدم وجود المدرب البديل فيالوفت الحالي هو سبب تعلق مصير الجهاز الفني". وعن عودة حسام حسن قال:" هناك إثنين من أعضاء مجلس إدارة المصري هما فقط من يريدون الاستعانة بحسام حسن وعودته من جديد لتدريب الفريق خلفاً لإيهاب جلال". وأنهى تصريحاته:" إدارة المصري لا ترغب في الاستعانة بحسام حسن لأنها تفقد السيطرة على الفريق في ظل وجود التوءم نظراً لشخصيتهما القوية".

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