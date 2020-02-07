الإسماعيلي يواصل استعدادته للزمالك

ادى فريق الكرة الأول بالإسماعيلى مرانه الرئيسى اليوم تحت قيادة المدرب الفرنسي جوميز استعدادا للقاء الزمالك الأحد المقبل فى ختام الدور الأول لمسابقة الدورى المحلى. الدور الأول لمسابقة الدورى المحلى. المران الذى اقيم في سرية بهدف الحفاظ على تركيز اللاعبين ، اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية وسط سعى الجهاز الفنى على تصحيح الأخطاء. اللاعبين ، اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية وسط سعى الجهاز الفنى على تصحيح الأخطاء. واختتم بتقسيمة حماسية تم خلالها مشاركة جميع اللاعبين بعد تماثل المصابين للشفاء.

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