توني المقاصة يبدأ التأهيل من الصليبي

بدأ محمد توني لاعب فريق الكرة بنادي مصر المقاصة تنفيذ برنامجه التأهيلي، للتعافي بعد اجرائه عملية جراحية لإصابته بقطع في الرباط الصليبي والتي تعرض لها خلال مشاركته بأحد تدريبات الفريق في سبتمبر الماضي.
واكد الدكتور امين رفعت طبيب المقاصة
وادي توني تدريبات الجري علي هامش مران فريق المقاصة مساء اليوم بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وبدأها توني وحدات الجري الخفيف بشكل منفرد.
ومن المقرر أن يستمر البرنامج التأهيلي للاعب محمد توني عدة أسابيع، ليستعيد جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.
يذكر أن فريق المقاصة يستعد لمواجهة الإنتاج الحربي في السابعة والنصف مساء غد السبت باستاد المقاولون العرب، في لقاء يأتي ضمن الجولة الـ17 للدوري.
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