بالأسماء .. قائمة فريق الحلم 2030 ببطولة الصيد الدولية

اختارت اللجنة المنظمة لبطولة الصيد الدولية للبراعم فريق الحلم من اللاعبين المشاركين في البطولة. وأعلن محمد زيدان نجم منتخب مصر الأسبق عن اختيار 40 لاعب و6 حراس مرمى من أندية مختلفه. كما أعلن زيدان ان فريق الحلم الذي تم اختياره سيشارك في العديد من الدورات الأوربية في معظم انحاء العالم من أجل تجهيزه للمشاركة في مونديال العالم 2030. وجاءت اسماء اللاعبين الذي تم اختيارهم كالتالي : حارس مرمى نادي مصر المقاصة أحمد محمود حارس مرمى النادي الأهلي هيثم حارس مرمى نادي الزمالك إياد حارس مرمى نادي الإسماعيلي عبد الله السيد حارس مرمى نادي ZED يوسف حارس مرمى نادي حرس الحدود محمد علاء وجاءت أختيارات اللاعبين كالتالي: Advertisements نادي حرس الحدود محمد جمال وعلى ابو الفتوح نادي الاتحاد السكندري إسلام تامر وعاصم جمال ومحمد صبحي نادي الجونة تيمور والمقاولون العرب عبد العزيز ويوسف مصر المقاصة محمد رمضان وعلي طارق علي وأدى دجلة عبد الله الرحمن عمرو اف سي مصر سيف محمد وأحمد محمد وعبد الفتاح محسن الإسماعيلي أحمد سلامه ومحمود أحمد وزياد أحمد ويوسف عماد الزمالك محمد هيثم وزياد فتحي خالد سيد وأحمد محمدو احمد شعبان وأحمد علي وأحمد حسن نادي ZED عمر توكتوك وعبد الله إبراهيم ومعاذ إبراهيم وأحمد خيري وعلي أشرف وفضل محمد الأهلي عبد الرحمن زكريا ومحمد عبد الفتاح ومحمد سيد ويوسف نادر عمرو فتحي وآدم حمدي ومازن السيد وأحمد شريف.

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