تعرف على جوائز الأفضل ببطولة الصيد الدولية للبراعم

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الصيد الدولية للبراعم والتي أقيمت على ملاعب الصيد بالدقي والشيخ زايد عن أفضل لاعب وأفضل حارس وهداف البطولة وأفضل مدرب ، بمختلف الأعمار السنية المشاركة في البطولة . جوائز بطولة مواليد 2010 أفضل لاعب أحمد شريف نادي مصر الجديدة أفضل حارس ياسين محمد نادي وادي دجلة هداف البطولة عمرو رضا نادي الزمالك أفضل مدرب سامح الوحش نادي الإسماعيلي . جوائز بطولة مواليد 2009 أفضل لاعب عمرو صالح نادي ZED Advertisements أفضل حارس يوسف هاني شاكر النادي الأهلي هداف البطولة زياد محمد حسن نادي ZED أفضل مدرب محمد عبدالعزيز نادي ZED جوائز مواليد 2008 أفضل لاعب بلال محمد إبراهيم النادي الأهلي أفضل حارس عمرو عادل نادي ZED . أفضل حارس يوسف هاني شاكر النادي الأهلي هداف البطولة زياد محمد حسن نادي ZED أفضل مدرب محمد عبدالعزيز نادي ZED جوائز مواليد 2008 أفضل لاعب بلال محمد إبراهيم النادي الأهلي أفضل حارس عمرو عادل نادي ZED . هداف البطولة محمد محمود نادي الزمالك أفضل مدرب حمدي درويش المقاولون العرب . جوائز مواليد 2006 أفضل لاعب أحمد متولي نجوم المستقبل أفضل حارس .. عمرو معتز نادي الزمالك هداف البطولة .. محمد عز نادي المقاولون العرب أفضل مدرب أنس تامر المقاولون العرب . حارس .. عمرو معتز نادي الزمالك هداف البطولة .. محمد عز نادي المقاولون العرب أفضل مدرب أنس تامر المقاولون العرب . واختتمت اليوم بطولة الصيد الدولية ، للبراعم والتي أقيمت على ملاعب نادي الصيد بالدقي والشيخ زايد ،والتى شارك فيها أندية القمة الاهلى والإسماعيلي والزمالك والمقاولون حيث تقاسمو بطولات المراحل السنية والمراكز الاولى ومعهم نادى zed والانتاج الحربى. وكان لكل من الإسماعيلي والمقاولون العرب النصيب الاكبر فى الفوز بالبطولات حيث فاز الدراويش ببطولتى 2006 و2010 بينما فاز ذئاب الجبل ، ببطولتى 2008 و 2009. وحصل الأهلي بطولة 2007 على حساب الزمالك .

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