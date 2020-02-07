بعد مباراة أتلتيك بيلباو ضد برشلونة.. دوجري يصف الإدارة بالمهرجين

هاجم كريستوف دوجري، مهاجم منتخب فرنسا وبرشلونة السابق، الإدارة الحالية في الفريق الكتالوني بعد الخروج من كأس ملك إسبانيا، حيث وصفهم بالمهرجين.

وتعرض برشلونة لخسارة مفاجأة من أتلتيك بلباو في ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا بهدف نظيف سجله اينياكي ويليامس في الدقيقة 90 في المباراة التي أقيمت على ملعب سان ماميس.

صاحب الـ 47 عامًا الذي لعب في برشلونة موسم 1997-1998 انتقد

سياستهم في جلب اللاعبين، خاصة التعاقد مع فيليب كوتينيو وعثمان ديمبيلي، مشددًا على أنهم لا يمتلكون أي رؤية.فقال في تصريحات لقناة "RMC Sports"، "هذا ناد للمهرجين"، مضيفًا "كل شيء يعود بالنادي إلى الوراء".وتابع "لدي انطباع أنهم لا يمتلكون أي مشروع في هذا النادي".فقال "مغادرة تشافي وإنييستا قادهم للحصول على أموال كثيرة دون الحاجة إلى ذلك، وحتى الآن لم يجدوا أسلوب اللعب أو نوعية اللاعب الذي يقدموه الإثنين".وأكمل "برشلونة يعاني من العديد من المشاكل ولكن أسوأ شيء هو الصورة السيئة التي صدرت بسبب الأداء في الفترة".واختتم "يوجد عدد كبير جدًا من اللاعبين في النادي بهذا الحجم دون المستوى والجودة أنه بالفعل ناد بدون مستوى"