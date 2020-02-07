غدا .. وزير الرياضة يضع حجر الاساس لاعمال تطوير مركز شباب سراى القبة

يقوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بوضع حجر اساس اعمال تطوير مركز شباب سراى القبة. ويضع وزير الرياضة حجر الاساس لتطوير مركز شباب سراي القبة غدا السبت . يأتي ذلك في اطار خطة وزاراة الشباب والرياضة لتطوير مراكز الشباب وتعظيم سبل الاستفادة من الطاقات الشبابية في خدمة المجتمع .

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