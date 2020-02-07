مانشستر يونايتد يُفاتح يوفنتوس وريال مدريد من أجل بوجبا

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سئمت إدارة نادي مانشستر يونايتد من تعليق موقف متوسط ميدان نادي مانشستر يونايتد “بول بوجبا“، وشرعت في مباحثات بيعه للأندية المهتمة بالتعاقد معه، خلال صيف عام 2020.
وتخشى إدارة الشياطين الحمر من الإبقاء على الفرنسي دون رغبته، كما فعلت في الصيف الماضي، والاصطدام برحيله المجاني في صيف 2021 -موعد انتهاء عقده مع الفريق الإنجليزي-.
وأشارت صحيفة “ذا صن” إلى أن الرئيس التنفيذي للمان يونايتد “إد وودوارد”، فاتح أشخاص وازنة داخل إداراتي ريال مدريد ويوفنتوس، نتيجة اهتمامهما السابق بالحصول على صاحب الـ27 عامًا.
وأبلغ الرجل الأول في ملعب أولد ترافورد، فيما يتعلق بالأمور الإدارية والتعاقدات، المُهتمين أن سعر اللاعب الفرنسي، قد تم تخقيضه عن مطالب الصيف الماضي، وأصبح مطلوبًا مقابله مبلغاً قيمته 150 مليون جنيه استرليني، بدلاً من 180 مليون جنيه استرليني.
وتخلف بوجبا عن أغلب مباريات اليونايتد هذا الموسم، بداعي الإصابة المزعجة التي تعرض لها في الكاحل، وبدأت الجماهير تشعر بأنه يلوي ذراع ناديهم، من أجل الموافقة على رحيله.
وكانت آخر الأمور التي آثارت الريبة، هو تفويته لرحلة الفريق في معسكره الشتوي بمدينة “ماربيلا” الإسبانية، حيث لم يتواجد بجسده كلاعب في التدريبات، ولم يساند المجموعة بحضوره المعنوي رفقتهم.
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