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أهداف مباراة الشباب والفيصلي فى الدوري السعودي

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سامي مصطفى 0 تبليغ

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فاز الفيصلي على ضيفه الشباب 2 / 1، مساء اليوم الجمعة 7-2-2020، ضمن منافسات المرحلة السابعة عشر من دوري كأس الأمير “الدوري السعودي“.

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وتقدم الشباب في الدقيقة 44 عن طريق عبد المجيد الصليهم، قبل أن يسجل إيجور روسي هدف التعادل للفيصلي في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 89 سجل يوسف الجبلي هدف الفوز للفيصلي من ركلة جزاء.

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ورفع الفيصلي رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد الشباب عند 25 نقطة في المركز الثامن.

إليكم أهداف مباراة الشباب والفيصلي فى الدوري السعودي

هدف الشباب الاول 1-0

هدف التعادل للفيصلي 1-1

هدف الفيصلي الثاني

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